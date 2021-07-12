https://ria.ru/20210712/donbass-1740997474.html
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:34
2021-07-12T20:34
2021-07-12T20:54
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
донбасс
владимир зеленский
ангела меркель
джо байден
германия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168533_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4537dbbb8f253f8764f2d3a22409fea1.jpg
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к Нормандском формату, но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе."Что касается привлечения президента Байдена к Нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут "за", ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом – ред.), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии в понедельник.
https://ria.ru/20210712/tselostnost-1740965786.html
донбасс
германия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168533_393:588:2340:2048_1920x0_80_0_0_f4205097d2b7bd698ab7f6b3798c997c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, джо байден, германия, сша, украина, в мире
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе
20:34 12.07.2021 (обновлено: 20:54 12.07.2021)
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе