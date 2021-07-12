https://ria.ru/20210712/donbass-1740997474.html

Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе

Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 12.07.2021

Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:34

2021-07-12T20:34

2021-07-12T20:54

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

донбасс

владимир зеленский

ангела меркель

джо байден

германия

сша

украина

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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к Нормандском формату, но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе."Что касается привлечения президента Байдена к Нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут "за", ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом – ред.), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии в понедельник.

https://ria.ru/20210712/tselostnost-1740965786.html

донбасс

германия

сша

украина

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ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, джо байден, германия, сша, украина, в мире