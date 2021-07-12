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Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:34
2021-07-12T20:54
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
донбасс
владимир зеленский
ангела меркель
джо байден
германия
сша
украина
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к Нормандском формату, но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе."Что касается привлечения президента Байдена к Нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут "за", ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом – ред.), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии в понедельник.
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ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, джо байден, германия, сша, украина, в мире
Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе
20:34 12.07.2021 (обновлено: 20:54 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Зеленский хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании в Донбассе

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель идею присоединения президента США Джо Байдена к Нормандском формату, но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе.
"Что касается привлечения президента Байдена к Нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут "за", ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом – ред.), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии в понедельник.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДжо БайденГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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