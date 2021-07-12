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Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс
Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс
Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:32
2021-07-12T17:32
2021-07-12T18:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", - говорится в статье российского президента.Путин считает, что жителям Донецка и Луганска не оставили иного выбора как взяться за оружие, чтобы защитить свой дом и свой язык.
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире