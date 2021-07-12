https://ria.ru/20210712/donbass-1740967466.html

Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс

Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс

Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:32

2021-07-12T17:32

2021-07-12T18:00

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Рос­сия", нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто пред­примет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", - говорится в статье российского президента.Путин считает, что жителям Донецка и Луганска не оставили иного выбора как взяться за оружие, чтобы защитить свой дом и свой язык.

россия

донбасс

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире