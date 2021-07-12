https://ria.ru/20210712/dokumenty-1740924553.html

Инвалидам, которых держали в рабстве в Подольске, восстановили документы

Инвалидам, которых держали в рабстве в Подольске, восстановили документы - РИА Новости, 12.07.2021

Инвалидам, которых держали в рабстве в Подольске, восстановили документы

Сотрудники полиции в Подмосковье помогли восстановить паспорта двум инвалидам, которых держали в рабстве, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:20

2021-07-12T14:20

2021-07-12T14:23

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Подмосковье помогли восстановить паспорта двум инвалидам, которых держали в рабстве, сообщается на сайте МВД РФ.В марте в СК и МВД сообщили о задержании двух жителей подмосковного Подольска, которые заставляли четверых инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму" или пытались бежать. По предварительным данным, подозреваемые с августа 2018 года удерживали их в арендуемом доме в Подольске."У потерпевших отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Для их восстановления по инициативе сотрудников полиции были проведены необходимые административные процедуры", - говорится в сообщении.Как отмечается в видео, опубликованном на сайте, для восстановления паспорта одного из потерпевших оперативники поехали в Калужскую область, где в архивных учетах получили сведения о том, что ему выдавали паспорт гражданина СССР, а паспорт РФ он не получал. Идентифицировать мужчину удалось благодаря фотографии в архиве.Добавляется, что документы позволят оформить потерпевшим социальные выплаты, а также решить вопрос о размещении в специализированных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями.

https://ria.ru/20191213/1562325482.html

московская область (подмосковье)

подольск

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), подольск, происшествия