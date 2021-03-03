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В Подольске задержали подозреваемых в использовании рабского труда
В Подольске задержали подозреваемых в использовании рабского труда
Арестованы двое жителей Подольска, которые заставляли инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму", сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:44
2021-03-03T19:44
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Арестованы двое жителей Подольска, которые заставляли инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму", сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СК и МВД РФ сообщили о задержании двух жителей подмосковного Подольска, которые заставляли четверых инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму" или пытались бежать. По предварительным данным, подозреваемые с августа 2018 по март 2021 года удерживали пострадавших в арендуемом доме, который находится в указанном городе."Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУСК России по Московской области двоим местным жителям предъявлено обвинение в использовании рабского труда (ч.3 ст.127.2 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она отметила, что по делу проведены допросы, обыски, семь очных ставок, а также судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия

В Подольске задержали подозреваемых в использовании рабского труда

19:44 03.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Арестованы двое жителей Подольска, которые заставляли инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму", сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в СК и МВД РФ сообщили о задержании двух жителей подмосковного Подольска, которые заставляли четверых инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму" или пытались бежать. По предварительным данным, подозреваемые с августа 2018 по март 2021 года удерживали пострадавших в арендуемом доме, который находится в указанном городе.
"Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУСК России по Московской области двоим местным жителям предъявлено обвинение в использовании рабского труда (ч.3 ст.127.2 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
Она отметила, что по делу проведены допросы, обыски, семь очных ставок, а также судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
 
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