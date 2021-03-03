https://ria.ru/20210303/zaderzhanie-1599823852.html

В Подольске задержали подозреваемых в использовании рабского труда

В Подольске задержали подозреваемых в использовании рабского труда

Арестованы двое жителей Подольска, которые заставляли инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму", сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:44

2021-03-03T19:44

2021-03-03T19:44

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Арестованы двое жителей Подольска, которые заставляли инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму", сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СК и МВД РФ сообщили о задержании двух жителей подмосковного Подольска, которые заставляли четверых инвалидов побираться и избивали их, если те не выполняли "норму" или пытались бежать. По предварительным данным, подозреваемые с августа 2018 по март 2021 года удерживали пострадавших в арендуемом доме, который находится в указанном городе."Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУСК России по Московской области двоим местным жителям предъявлено обвинение в использовании рабского труда (ч.3 ст.127.2 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она отметила, что по делу проведены допросы, обыски, семь очных ставок, а также судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

московская область (подмосковье)

подольск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия