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Партия "Зеленые" представила документы для заверения списков в Госдуму
Партия "Зеленые" представила документы для заверения списков в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2021
Партия "Зеленые" представила документы для заверения списков в Госдуму
Партия "Зеленые" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:26
2021-07-12T10:26
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цик рф
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политика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Зеленые" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Партия представила в ЦИК документы для заверения как федерального списка партии, так и списка кандидатов по одномандатным округам.Ранее съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов-одномандатников в 46 региональных группах.В общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Государственную Думу вошли председатель российской экологической партии "Зеленые" Андрей Нагибин, три его заместителя, а также член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова.По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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россия, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
Партия "Зеленые" представила документы для заверения списков в Госдуму
10:26 12.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Зеленые"
Съезд партии Зеленые - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Партия "Зеленые" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Зеленые" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Партия представила в ЦИК документы для заверения как федерального списка партии, так и списка кандидатов по одномандатным округам.
Ранее съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов-одномандатников в 46 региональных группах.
В общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Государственную Думу вошли председатель российской экологической партии "Зеленые" Андрей Нагибин, три его заместителя, а также член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова.
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По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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