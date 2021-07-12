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Додон предупредил о планах партии Санду по объединению с Румынией

Додон предупредил о планах партии Санду по объединению с Румынией - РИА Новости, 12.07.2021

Додон предупредил о планах партии Санду по объединению с Румынией

Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что победившая на выборах пропрезидентская партия... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:33

2021-07-12T13:33

2021-07-12T13:33

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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что победившая на выборах пропрезидентская партия "Действие и солидарность" должна как можно скорее сформировать кабмин.Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.

https://ria.ru/20210711/dodon-1740843583.html

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игорь додон, владимир воронин, румыния, молдавия, в мире, политика