Додон предупредил о планах партии Санду по объединению с Румынией
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
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Игорь Додон заявил, что победившая партия Санду будет работать над объединением с Румынией
КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что победившая на выборах пропрезидентская партия "Действие и солидарность" должна как можно скорее сформировать кабмин.
Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
"Известно, что партия "Действие и солидарность" раньше говорила о необходимости объединения с Румынией. В ближайшее время этого не произойдет, но они будут работать в этом направлении, наш блок категорически против этого", - заявил Додон.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.
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