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Додон поздравил Санду с победой на выборах
Додон поздравил Санду с победой на выборах - РИА Новости, 12.07.2021
Додон поздравил Санду с победой на выборах
Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что признает победу пропрезидентской партии "Действие и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:42
2021-07-12T13:36
владимир воронин
в мире
политика
майя санду
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что признает победу пропрезидентской партии "Действие и солидарность", поздравил депутатов и президента Майю Санду с победой на выборах.Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон."Блок "Коммунисты и социалисты" в Молдавии считает результаты выборов в парламент демократической нормой, поздравляю партию "Действие и солидарность" и президента Майю Санду с победой", - заявил Додон.Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон также заявил на брифинге, что политформирование станет профессиональной оппозицией в Молдавии."Блок "Коммунисты и социалисты" в парламенте станет профессиональной оппозицией, мы будем внимательно следить за ситуацией, стоять на страже суверенитета и территориальной целостности", - заявил Додон.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.
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владимир воронин, в мире, политика, майя санду, игорь додон, молдавия
Додон поздравил Санду с победой на выборах
12:42 12.07.2021 (обновлено: 13:36 12.07.2021)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк

Игорь Додон поздравил президента Молдавии Санду с победой на парламентских выборах

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что признает победу пропрезидентской партии "Действие и солидарность", поздравил депутатов и президента Майю Санду с победой на выборах.
Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
"Блок "Коммунисты и социалисты" в Молдавии считает результаты выборов в парламент демократической нормой, поздравляю партию "Действие и солидарность" и президента Майю Санду с победой", - заявил Додон.
Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон также заявил на брифинге, что политформирование станет профессиональной оппозицией в Молдавии.
"Блок "Коммунисты и социалисты" в парламенте станет профессиональной оппозицией, мы будем внимательно следить за ситуацией, стоять на страже суверенитета и территориальной целостности", - заявил Додон.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.
Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 22:08
Додон предрек новый период в истории Молдавии
 
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