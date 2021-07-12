https://ria.ru/20210712/dodon-1740904423.html

Додон поздравил Санду с победой на выборах

Додон поздравил Санду с победой на выборах - РИА Новости, 12.07.2021

Додон поздравил Санду с победой на выборах

Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что признает победу пропрезидентской партии "Действие и... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:42

2021-07-12T12:42

2021-07-12T13:36

владимир воронин

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политика

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил на брифинге, что признает победу пропрезидентской партии "Действие и солидарность", поздравил депутатов и президента Майю Санду с победой на выборах.Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон."Блок "Коммунисты и социалисты" в Молдавии считает результаты выборов в парламент демократической нормой, поздравляю партию "Действие и солидарность" и президента Майю Санду с победой", - заявил Додон.Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон также заявил на брифинге, что политформирование станет профессиональной оппозицией в Молдавии."Блок "Коммунисты и социалисты" в парламенте станет профессиональной оппозицией, мы будем внимательно следить за ситуацией, стоять на страже суверенитета и территориальной целостности", - заявил Додон.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.

https://ria.ru/20210711/dodon-1740843583.html

молдавия

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владимир воронин, в мире, политика, майя санду, игорь додон, молдавия