https://ria.ru/20210712/dnr-1740875236.html

В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков

В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков - РИА Новости, 12.07.2021

В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:00

2021-07-12T10:00

2021-07-12T10:00

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели артиллерийский огонь по окраинам Горловки.В ведомстве напомнили, что на горловском направлении силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, повреждения получили жилые дома и школа. Также без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов. Согласно сообщению, украинские силовики пытались использовать для корректировки артиллерийского огня "беспилотник", который был обнаружен и сбит силами ПВО ДНР."С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери украинских боевиков, по предварительным данным из штаба ООС (операции Объединенных сил – ред.), составили: один погиб, один получил ранение", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210705/peregovory-1739868239.html

https://ria.ru/20210710/otkaz-1740698912.html

донбасс

донецкая народная республика

горловка

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, горловка, в мире