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В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков - РИА Новости, 12.07.2021
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:00
2021-07-12T10:00
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели артиллерийский огонь по окраинам Горловки.В ведомстве напомнили, что на горловском направлении силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, повреждения получили жилые дома и школа. Также без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов. Согласно сообщению, украинские силовики пытались использовать для корректировки артиллерийского огня "беспилотник", который был обнаружен и сбит силами ПВО ДНР."С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери украинских боевиков, по предварительным данным из штаба ООС (операции Объединенных сил – ред.), составили: один погиб, один получил ранение", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210705/peregovory-1739868239.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, горловка, в мире
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков
10:00 12.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков, обстреливавших Горловку

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели артиллерийский огонь по окраинам Горловки.
В ведомстве напомнили, что на горловском направлении силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, повреждения получили жилые дома и школа. Также без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов. Согласно сообщению, украинские силовики пытались использовать для корректировки артиллерийского огня "беспилотник", который был обнаружен и сбит силами ПВО ДНР.
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"С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери украинских боевиков, по предварительным данным из штаба ООС (операции Объединенных сил – ред.), составили: один погиб, один получил ранение", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
 
 
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