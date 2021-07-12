https://ria.ru/20210712/dnr-1740875236.html
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков - РИА Новости, 12.07.2021
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:00
2021-07-12T10:00
2021-07-12T10:00
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
горловка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой точки украинских силовиков, которые вели артиллерийский огонь по окраинам Горловки.В ведомстве напомнили, что на горловском направлении силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, повреждения получили жилые дома и школа. Также без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов. Согласно сообщению, украинские силовики пытались использовать для корректировки артиллерийского огня "беспилотник", который был обнаружен и сбит силами ПВО ДНР."С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери украинских боевиков, по предварительным данным из штаба ООС (операции Объединенных сил – ред.), составили: один погиб, один получил ранение", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210705/peregovory-1739868239.html
https://ria.ru/20210710/otkaz-1740698912.html
донбасс
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, горловка, в мире
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков
В ДНР заявили о подавлении огневой точки украинских силовиков, обстреливавших Горловку