https://ria.ru/20210712/deputat-1740955561.html

В Латвии призвали НАТО встать на защиту границы с Белоруссией

В Латвии призвали НАТО встать на защиту границы с Белоруссией - РИА Новости, 12.07.2021

В Латвии призвали НАТО встать на защиту границы с Белоруссией

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава опасается, что вместе с нелегальными мигрантами из Белоруссии в Латвию могут быть направлены бойцы особого назначения,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:37

2021-07-12T16:37

2021-07-12T16:37

александр лукашенко

нато

латвия

минск

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РИГА, 12 июл – РИА Новости. Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава опасается, что вместе с нелегальными мигрантами из Белоруссии в Латвию могут быть направлены бойцы особого назначения, поэтому призывает НАТО встать на защиту границы с Белоруссией."Я опасаюсь не того, что границу пересекут 5-10 иракцев, которые пытаются бежать по лесным тропам, действия которых наручниками прекрасно корректируют пограничники. Я опасаюсь того, что у границы (со стороны Белоруссии – ред.) соберется тысяча или больше нарушителей границ, а в их ряды будут помещены бойцы отрядов особого назначения", - сказал депутат журналистам в понедельник.По словам депутата, для латвийских пограничников это будет очень серьезным вызовом."Если пограничники будут пытаться остановить всю эту массу, соблюдая все права человека, – это будет большим вызовом. И помогать в решении этой ситуации нам должны не какие-то европейские агентства, а НАТО", - заявил Домбрава.Ранее в соседней Литве была объявлена чрезвычайная ситуация на границе в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов с Ближнего востока, которые пытаются попасть в страну со стороны Белоруссии. Власти Литвы уверены, что нежелание бороться с нелегалами со стороны Белоруссии - это одно из проявлений гибридной войны президента Александра Лукашенко против Литвы. В свою очередь Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210712/operatsiya-1740879219.html

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александр лукашенко, нато, латвия, минск, белоруссия, в мире