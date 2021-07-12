В Латвии призвали НАТО встать на защиту границы с Белоруссией
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат латвийского Сейма Домбрава призвал НАТО встать на защиту границы с Белоруссией
РИГА, 12 июл – РИА Новости. Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава опасается, что вместе с нелегальными мигрантами из Белоруссии в Латвию могут быть направлены бойцы особого назначения, поэтому призывает НАТО встать на защиту границы с Белоруссией.
"Я опасаюсь не того, что границу пересекут 5-10 иракцев, которые пытаются бежать по лесным тропам, действия которых наручниками прекрасно корректируют пограничники. Я опасаюсь того, что у границы (со стороны Белоруссии – ред.) соберется тысяча или больше нарушителей границ, а в их ряды будут помещены бойцы отрядов особого назначения", - сказал депутат журналистам в понедельник.
По словам депутата, для латвийских пограничников это будет очень серьезным вызовом.
"Если пограничники будут пытаться остановить всю эту массу, соблюдая все права человека, – это будет большим вызовом. И помогать в решении этой ситуации нам должны не какие-то европейские агентства, а НАТО", - заявил Домбрава.
Ранее в соседней Литве была объявлена чрезвычайная ситуация на границе в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов с Ближнего востока, которые пытаются попасть в страну со стороны Белоруссии. Власти Литвы уверены, что нежелание бороться с нелегалами со стороны Белоруссии - это одно из проявлений гибридной войны президента Александра Лукашенко против Литвы. В свою очередь Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".