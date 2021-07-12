Чернышенко рассказал, когда подготовят стратегию АНО "Цифровая экономика"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал, когда подготовят стратегию АНО "Цифровая экономика"
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обновленная стратегия АНО "Цифровая экономика" на 2022-2024 годы будет подготовлена совместно с бизнесом до 1 октября текущего года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в технопарке "Сколково".
"На сегодняшний день миссия организации не должна ограничиваться исключительно организацией диалога между бизнесом и государством. У деятельности АНО "Цифровая экономика" должен появиться конкретный измеримый результат. До 1 октября текущего года на рассмотрение наблюдательного совета должна быть представлена обновленная стратегия деятельности АНО "Цифровая экономика" на 2022-2024 годы", - передает слова Чернышенко его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что в стратегии будут учтены все ключевые показатели, в том числе те, которых предстоит достичь.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в свою очередь отметил, что за полтора года вклад информационно-коммуникационных технологий в ВВП вырос на 0,3 п.п. - до 3,1%.
По его словам, для достижения среднемировых показателей в 7% "необходимо развивать цифровые экосистемы с выстроенной регуляторикой, которая обеспечила бы конкурентные условия между российскими и зарубежными компаниями".
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