https://ria.ru/20210712/chay-1740942696.html

Особая культура. Как Россию увлек китайский чай

Особая культура. Как Россию увлек китайский чай - РИА Новости, 12.07.2021

Особая культура. Как Россию увлек китайский чай

Родина чая — Китай, но сегодня его без преувеличения можно считать одним из национальных напитков России. Чай уже не первое столетие считается неотъемлемой... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:37

2021-07-12T15:37

2021-07-12T16:33

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МОСКВА, 12 июл — Проект "Россия — Китай: Главное". Родина чая — Китай, но сегодня его без преувеличения можно считать одним из национальных напитков России. Чай уже не первое столетие считается неотъемлемой частью застолья, без чаепития не обходится ни один семейный праздник. Ежегодно россияне потребляют около 140 тысяч тонн чая, и китайский — один из самых популярных. Несмотря на пандемию, в прошлом году из Китая в Россию поставили 14,7 тысячи тонн чая — даже больше, чем годом ранее. Как китайский чай стал для россиян своим — в материале проекта "Россия — Китай: главное". По Великому чайному путиОтправиться за тысячи верст на Восток, разведать далекие земли, познакомиться с тамошними обитателями и установить с ними торговлю — такая непростая задача стояла перед российскими первопроходцами на Дальнем Востоке три века назад. Профессиональных переводчиков тогда не было, поэтому общение шло не без трудностей. Как бы то ни было, сложную задачу первые российские дипломаты на Востоке выполнили на "отлично". О первой торговой слободе договорились в 1727 году. Тогда же подписали Кяхтинский договор, названный по месту будущего торгового пункта. О том, что "торг на Кяхте открыт" объявили спустя два года. Первые караваны из Китая через слободу прошли в середине XVIII века, возы тянулись от гор Уишань в провинции Фуцзянь до Улан-Удэ (тогда — Верхнеудинска), а оттуда через всю Россию — в Москву. Одним из самых ценных грузов, который везли в столицу, был чай. Торговый коридор даже назвали Великим чайным путем. Листья были настолько дорогими, что на караваны часто нападали грабители, а некоторые посредники даже отказывались везти столь опасный груз.В Верхнеудинске проходила известная на всю страну ярмарка с размашистыми чаепитиями. Правда, они мало походили на традиционную чайную церемонию. Чай российские купцы пили с молоком, сливками, добавляли сахар, заедали лакомствами — орехами, пряниками. Вскоре экзотический напиток попал и в столичные гостиные. Помимо кяхтинского, пили и кантонский чай, его доставляли морем из южных китайских портов через Европу. Вместе с чаем в Россию пришли и другие элементы китайской культуры. В царских дворцах появились беседки — чайные домики. Вскоре российская аристократия увлеклась модой на все китайское — шинуазри — от французского "китайская всячина". Кабинет в китайском стиле, расписные ширмы и фарфоровые вазы стали неотъемлемым элементом модной гостиной. Вместе с ростом популярности чая появилась и особая российская культура чаепития, свои традиции и этикет. И если столетия назад это было изысканным развлечением высших слоев общества, то сегодня чаюют на каждой российской кухне. Более того, с каждым годом вкусы россиян становятся все более искушенными, и обычным черным чаем их уже не удивить. Чайные энтузиастыКонечно, настоящих ценителей китайского чая и чайной культуры в России пока не так много, рассказывает основатель крупнейшего в России проекта о чае "Мойчай.ру" Сергей Шевелев. "Интерес к более глубокому пониманию чайной культуры у россиян однозначно есть. Думаю, в России найдется не менее полумиллиона людей, которые что-то понимают в чайной культуре. Это значительная цифра, но все же в масштабах страны — пока не так много. Массовый потребитель в основном просто хочет вкусного чая", — говорит он. Сам предприниматель увлекся чаем более десяти лет назад, и его хобби можно назвать семейным. "Моя жена несколько лет работала в чайном клубе, увлекалась Востоком. Вскоре и я заинтересовался этой эстетикой, да и вкус напитка мне нравился", — рассказывает Сергей о своем "чайном пути". Поначалу сорта чаев изучали дома, исследовали культуру самостоятельно. "Потом мы поняли, что чайный бизнес в России не слишком профессиональный, хотелось развивать это направление. Начали с маленького чайного клубика, а потом дело стало разрастаться, превращаться во что-то большее", — вспоминает бизнесмен. Сегодня Сергей — не только совладелец чайного магазина "Мойчай.ру", но и один из самых популярных чайных блогеров страны. В своем канале на YouTube он рассказывает о производстве чая — на плантации в Китай ездит сам. Говорит не только о сортах чая, но и о том, как его правильно пить, о других тонкостях чайной культуры Поднебесной. И все же в России такая увлеченность — пока субкультура, считает он. "Новые сорта — для эстетов, узкой прослойки ценителей, их пока мало. Но, безусловно, есть рост спроса, и это видно и по нашему проекту. Мы развиваемся, появляются новые интернет-магазины, маркетплейсы, чайные, много новых больших и маленьких проектов. Но впереди еще много работы, поле непаханое, у чайного дела в России большой потенциал", — заключает собеседник. Чайное будущееБудущее у китайского чая в России действительно многообещающее. А Великий чайный путь, сыгравший одну из ключевых ролей в освоении Дальнего Востока, и сегодня актуален. Правда, теперь он уже не главный торговый коридор страны, а историческое достояние. На развитие туристического кластера "Великий чайный путь" Бурятия получит до 2021 года 650 миллионов рублей. Кяхтинский краеведческий музей и Удунгинский купеческий тракт "Великий чайный путь" уже входят в топ самых популярных мест для посещения республики. Возрожденный чайный путь, как ожидается, станет самым протяженным туристическим сухопутным маршрутом. В проекте участвует и китайская сторона. В 2016 году Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о создании международного туристического бренда "Великий чайный путь". В восстановлении символа российско-китайских отношений участвует "китайский Уолл-стрит" — город Пинъао, расположенный на пути. В феврале 2019 года Кяхта и Пинъао подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений.Великий чайный путь не просто послужил мостом между Западом и Востоком три века назад и стал драйвером экономического развития Дальнего Востока. Он и сегодня остается важным звеном в межкультурном диалоге.

https://ria.ru/20210401/chay-1603795439.html

https://ria.ru/20200521/1571785312.html

https://ria.ru/20210712/kitay-1740886548.html

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