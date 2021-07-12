https://ria.ru/20210712/buryatiya-1740863735.html

В Бурятии сняли режим самоизоляции

В Бурятии сняли режим самоизоляции - РИА Новости, 12.07.2021

В Бурятии сняли режим самоизоляции

В республике Бурятия отменили режим всеобщей самоизоляции, сообщили РИА Новости в местном правительстве. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T07:43

2021-07-12T07:43

2021-07-12T10:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика бурятия

кабанский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155853/52/1558535214_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9ac160116f5df92017085ae2f587f635.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. В республике Бурятия отменили режим всеобщей самоизоляции, сообщили РИА Новости в местном правительстве."В том числе и в Кабанском районе <...>, где ранее планировалось продлить режим до 18 июля", — добавил собеседник агентства.При этом он подчеркнул, что проверочные мероприятия там продолжатся; также сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал.С 27 июня по 11 июля в Бурятии действовал режим нерабочих дней. В регионе была запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Цель ограничений — переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшалась несколько недель подряд перед локдауном.

республика бурятия

кабанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, кабанский район, общество