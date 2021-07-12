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В Бурятии сняли режим самоизоляции
В Бурятии сняли режим самоизоляции - РИА Новости, 12.07.2021
В Бурятии сняли режим самоизоляции
В республике Бурятия отменили режим всеобщей самоизоляции, сообщили РИА Новости в местном правительстве. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T07:43
2021-07-12T07:43
2021-07-12T10:07
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КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. В республике Бурятия отменили режим всеобщей самоизоляции, сообщили РИА Новости в местном правительстве."В том числе и в Кабанском районе <...>, где ранее планировалось продлить режим до 18 июля", — добавил собеседник агентства.При этом он подчеркнул, что проверочные мероприятия там продолжатся; также сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал.С 27 июня по 11 июля в Бурятии действовал режим нерабочих дней. В регионе была запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Цель ограничений — переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшалась несколько недель подряд перед локдауном.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, кабанский район, общество
В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:43 12.07.2021 (обновлено: 10:07 12.07.2021)
В Бурятии сняли режим всеобщей самоизоляции