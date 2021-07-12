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В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным

В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным - РИА Новости, 12.07.2021

В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным

Три работника брянской больницы за деньги вносили ложные данные в федеральный реестр о вакцинации, благодаря этому 12 человек незаконно получили сертификаты,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:52

2021-07-12T16:52

2021-07-12T16:52

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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Три работника брянской больницы за деньги вносили ложные данные в федеральный реестр о вакцинации, благодаря этому 12 человек незаконно получили сертификаты, сообщает УМВД по региону.Отмечается, что факты противоправных действий медицинского персонала районной больницы выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянску и УФСБ по Брянской области. Собранные материалы направлены в следственные органы.Полиция обещает наказать и граждан, воспользовавшихся незаконными услугами.

брянск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, брянск, происшествия