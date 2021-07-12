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В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным
В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным - РИА Новости, 12.07.2021
В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным
Три работника брянской больницы за деньги вносили ложные данные в федеральный реестр о вакцинации, благодаря этому 12 человек незаконно получили сертификаты,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:52
2021-07-12T16:52
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Три работника брянской больницы за деньги вносили ложные данные в федеральный реестр о вакцинации, благодаря этому 12 человек незаконно получили сертификаты, сообщает УМВД по региону.Отмечается, что факты противоправных действий медицинского персонала районной больницы выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянску и УФСБ по Брянской области. Собранные материалы направлены в следственные органы.Полиция обещает наказать и граждан, воспользовавшихся незаконными услугами.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, брянск, происшествия
В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным
16:52 12.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

Сертификаты о вакцинации по подложным данным получили 12 человек в Брянской области

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Три работника брянской больницы за деньги вносили ложные данные в федеральный реестр о вакцинации, благодаря этому 12 человек незаконно получили сертификаты, сообщает УМВД по региону.
"По предварительной информации, трое работников больницы за незаконное денежное вознаграждение вносили сведения в федеральный реестр лиц, прошедших вакцинацию, на основании которых гражданами были получены сертификаты о проведенной вакцинации без прохождения ими данной процедуры в медицинском учреждении. Так, установлен факт незаконного получения таких сертификатов 12 работниками одного из региональных производственных предприятий", - говорится в сообщении
Отмечается, что факты противоправных действий медицинского персонала районной больницы выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянску и УФСБ по Брянской области. Собранные материалы направлены в следственные органы.
Полиция обещает наказать и граждан, воспользовавшихся незаконными услугами.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоБрянскПроисшествия
 
 
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