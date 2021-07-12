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Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями
Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями - РИА Новости, 12.07.2021
Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями
15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Точный диагноз - эффективная терапия: современный подход активного пациента".
2021-07-12T11:33
2021-07-12T11:33
анонсы
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Задать вопрос Участники:- член-корреспондент РАН Евгений ИМЯНИТОВ;- медицинский директор компании "Новартис Онкология" Екатерина ОСТРОВСКАЯ;- председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения "Движение против рака" Николай ДРОНОВ;- онкопсихолог Камилла ШАМАНСУРОВА.Модератор - генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья СИНДЕЕВА.В ходе мероприятия будет представлена программа компании "Новартис" "Активный пациент". Благодаря этому проекту женщины с метастатическим раком молочной железы могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена PIK3CA, которая заставляет раковые клетки делиться быстрее и хуже реагировать на терапию. В каких случаях пациент может вместе со своим врачом участвовать в диагностике заболевания, подборе терапии и ходе лечения? Готов ли пациент быть активным? Какими должны быть действия пациента после того, как он узнал о диагнозе? Где грань между правильной активной позицией пациента, бессистемной хаотичной деятельностью и стремлением вылечить себя самостоятельно?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями

11:33 12.07.2021
 
Читать ria.ru в
15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Точный диагноз - эффективная терапия: современный подход активного пациента".
Задать вопрос

Участники:
- член-корреспондент РАН Евгений ИМЯНИТОВ;
- медицинский директор компании "Новартис Онкология" Екатерина ОСТРОВСКАЯ;
- председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения "Движение против рака" Николай ДРОНОВ;
- онкопсихолог Камилла ШАМАНСУРОВА.

Модератор - генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья СИНДЕЕВА.

В ходе мероприятия будет представлена программа компании "Новартис" "Активный пациент". Благодаря этому проекту женщины с метастатическим раком молочной железы могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена PIK3CA, которая заставляет раковые клетки делиться быстрее и хуже реагировать на терапию.
В каких случаях пациент может вместе со своим врачом участвовать в диагностике заболевания, подборе терапии и ходе лечения? Готов ли пациент быть активным? Какими должны быть действия пациента после того, как он узнал о диагнозе? Где грань между правильной активной позицией пациента, бессистемной хаотичной деятельностью и стремлением вылечить себя самостоятельно?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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