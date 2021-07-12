Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями
15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Точный диагноз - эффективная терапия: современный подход активного пациента".
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Участники:
- член-корреспондент РАН Евгений ИМЯНИТОВ;
- медицинский директор компании "Новартис Онкология" Екатерина ОСТРОВСКАЯ;
- председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения "Движение против рака" Николай ДРОНОВ;
- онкопсихолог Камилла ШАМАНСУРОВА.
Модератор - генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья СИНДЕЕВА.
В ходе мероприятия будет представлена программа компании "Новартис" "Активный пациент". Благодаря этому проекту женщины с метастатическим раком молочной железы могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена PIK3CA, которая заставляет раковые клетки делиться быстрее и хуже реагировать на терапию.
В каких случаях пациент может вместе со своим врачом участвовать в диагностике заболевания, подборе терапии и ходе лечения? Готов ли пациент быть активным? Какими должны быть действия пациента после того, как он узнал о диагнозе? Где грань между правильной активной позицией пациента, бессистемной хаотичной деятельностью и стремлением вылечить себя самостоятельно?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член-корреспондент РАН Евгений ИМЯНИТОВ;
- медицинский директор компании "Новартис Онкология" Екатерина ОСТРОВСКАЯ;
- председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения "Движение против рака" Николай ДРОНОВ;
- онкопсихолог Камилла ШАМАНСУРОВА.
Модератор - генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья СИНДЕЕВА.
В ходе мероприятия будет представлена программа компании "Новартис" "Активный пациент". Благодаря этому проекту женщины с метастатическим раком молочной железы могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена PIK3CA, которая заставляет раковые клетки делиться быстрее и хуже реагировать на терапию.
В каких случаях пациент может вместе со своим врачом участвовать в диагностике заболевания, подборе терапии и ходе лечения? Готов ли пациент быть активным? Какими должны быть действия пациента после того, как он узнал о диагнозе? Где грань между правильной активной позицией пациента, бессистемной хаотичной деятельностью и стремлением вылечить себя самостоятельно?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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