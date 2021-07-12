https://ria.ru/20210712/borba-s-rakom-1740891237.html

Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями

Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями - РИА Новости, 12.07.2021

Онлайн-конференция о борьбе с раковыми заболеваниями

15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Точный диагноз - эффективная терапия: современный подход активного пациента".

2021-07-12T11:33

2021-07-12T11:33

2021-07-12T11:33

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Задать вопрос Участники:- член-корреспондент РАН Евгений ИМЯНИТОВ;- медицинский директор компании "Новартис Онкология" Екатерина ОСТРОВСКАЯ;- председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения "Движение против рака" Николай ДРОНОВ;- онкопсихолог Камилла ШАМАНСУРОВА.Модератор - генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья СИНДЕЕВА.В ходе мероприятия будет представлена программа компании "Новартис" "Активный пациент". Благодаря этому проекту женщины с метастатическим раком молочной железы могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена PIK3CA, которая заставляет раковые клетки делиться быстрее и хуже реагировать на терапию. В каких случаях пациент может вместе со своим врачом участвовать в диагностике заболевания, подборе терапии и ходе лечения? Готов ли пациент быть активным? Какими должны быть действия пациента после того, как он узнал о диагнозе? Где грань между правильной активной позицией пациента, бессистемной хаотичной деятельностью и стремлением вылечить себя самостоятельно?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы