https://ria.ru/20210712/bespilotnik-1740876457.html

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков - РИА Новости, 12.07.2021

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который должен был... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:11

2021-07-12T10:11

2021-07-12T10:11

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

горловка

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который должен был корректировать огонь артиллерии по окраинам Горловки.В ведомстве напомнили, что на Горловском направлении силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра. Повреждения получили жилые дома и школа. Также без электроснабжения остались более 3 тысяч жителей."Противник попытался применить для корректировки огня БПЛА типа "Фантом-4". Благодаря слаженным действиям расчетов подразделения ПВО ДНР при попытке пересечения линии боевого соприкосновения беспилотник противника был сбит", - сказал представитель ведомства.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

https://ria.ru/20210712/dnr-1740875236.html

https://ria.ru/20210710/otkaz-1740698912.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), в мире