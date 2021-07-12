https://ria.ru/20210712/bergman-1740633567.html
Вышел трейлер "Сцен из супружеской жизни" по мотивам драмы Бергмана
Вышел трейлер "Сцен из супружеской жизни" по мотивам драмы Бергмана - РИА Новости, 12.07.2021
Вышел трейлер "Сцен из супружеской жизни" по мотивам драмы Бергмана
На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер мини-сериала "Сцены из супружеской жизни", который станет ремейком телефильма Ингмара Бергмана 1973 года. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T01:40
2021-07-12T01:40
2021-07-12T01:40
мишель уильямс
джессика честейн
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740633748_0:4:3633:2048_1920x0_80_0_0_a507ee3f91ff80159fe1726900f555b5.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер мини-сериала "Сцены из супружеской жизни", который станет ремейком телефильма Ингмара Бергмана 1973 года.В новом проекте поднимут те же темы, над которыми рассуждал Бергман: любовь, ненависть, брак, развод и моногамия. Только на этот раз проблемы семейной жизни покажут на примере современной американской пары.Главные роли исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн (заменила ранее выбранную Мишель Уильямс. — Прим. ред.). Для актеров это будет второй совместный проект. Ранее они снялись в триллере "Самый жестокий год" (2014). В оригинальной версии телефильма главные роли исполняли любимые актеры Бергмана Лив Ульман (Марианна) и Эрланд Юзефсон (Юхан). Телефильм, состоявший из шести эпизодов, получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а также премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Режиссер ремейка — Хагайя Леви ("Любовники"). Премьера мини-сериала состоится в сентябре этого года.
https://ria.ru/20210709/mccartney-1740467026.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740633748_781:0:3512:2048_1920x0_80_0_0_4be93d4cef3e6e0796cbb1a4dcb7fa7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мишель уильямс, джессика честейн, кино и сериалы, новости культуры, hbo
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер мини-сериала "Сцены из супружеской жизни", который станет ремейком телефильма Ингмара Бергмана 1973 года.
В новом проекте поднимут те же темы, над которыми рассуждал Бергман: любовь, ненависть, брак, развод и моногамия. Только на этот раз проблемы семейной жизни покажут на примере современной американской пары.
Главные роли исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн (заменила ранее выбранную Мишель Уильямс. — Прим. ред.). Для актеров это будет второй совместный проект. Ранее они снялись в триллере "Самый жестокий год" (2014).
В оригинальной версии телефильма главные роли исполняли любимые актеры Бергмана Лив Ульман (Марианна) и Эрланд Юзефсон (Юхан). Телефильм, состоявший из шести эпизодов, получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а также премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший зарубежный фильм".
Режиссер ремейка — Хагайя Леви ("Любовники").
Премьера мини-сериала состоится в сентябре этого года.