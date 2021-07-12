https://ria.ru/20210712/bergman-1740633567.html

Вышел трейлер "Сцен из супружеской жизни" по мотивам драмы Бергмана

Вышел трейлер "Сцен из супружеской жизни" по мотивам драмы Бергмана - РИА Новости, 12.07.2021

Вышел трейлер "Сцен из супружеской жизни" по мотивам драмы Бергмана

На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер мини-сериала "Сцены из супружеской жизни", который станет ремейком телефильма Ингмара Бергмана 1973 года. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T01:40

2021-07-12T01:40

2021-07-12T01:40

мишель уильямс

джессика честейн

культура

кино и сериалы

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hbo

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер мини-сериала "Сцены из супружеской жизни", который станет ремейком телефильма Ингмара Бергмана 1973 года.В новом проекте поднимут те же темы, над которыми рассуждал Бергман: любовь, ненависть, брак, развод и моногамия. Только на этот раз проблемы семейной жизни покажут на примере современной американской пары.Главные роли исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн (заменила ранее выбранную Мишель Уильямс. — Прим. ред.). Для актеров это будет второй совместный проект. Ранее они снялись в триллере "Самый жестокий год" (2014). В оригинальной версии телефильма главные роли исполняли любимые актеры Бергмана Лив Ульман (Марианна) и Эрланд Юзефсон (Юхан). Телефильм, состоявший из шести эпизодов, получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а также премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Режиссер ремейка — Хагайя Леви ("Любовники"). Премьера мини-сериала состоится в сентябре этого года.

https://ria.ru/20210709/mccartney-1740467026.html

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2021

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мишель уильямс, джессика честейн, кино и сериалы, новости культуры, hbo