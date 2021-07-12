https://ria.ru/20210712/belorussiya-1740895420.html

Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза

Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза - РИА Новости, 12.07.2021

Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза

Белоруссия определила все риски из-за введения санкций Евросоюза, выработала пакет ответных мер – от дипломатических до экономических, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:58

2021-07-12T11:58

2021-07-12T12:08

россия

санкции

евросоюз

владимир семашко

белоруссия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Белоруссия определила все риски из-за введения санкций Евросоюза, выработала пакет ответных мер – от дипломатических до экономических, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.Он напомнил, что правительство разработало подробный комплекс мер по нейтрализации влияния западных санкций на экономику республики. "Проанализирована ситуация во всех отраслях, подпадающих под их действие, определены все риски, выработан пакет ответных мер на санкции, нам тоже есть чем ответить от дипломатических до экономических мер, но я пока не хотел бы здесь вдаваться в детали", - указал Семашко.Пока, по его словам, "можно лишь примерно оценивать ущерб от этих санкций, точные цифры будем видеть позже". "Главная контрсанкция Беларуси в ответ на экономическое давление - это отсутствие эффекта от санкций… а с течением времени, как показывает и белорусская, и мировая (не мы же одни жили и живем под санкциями) практика, ущерб будет постепенно и неуклонно уменьшаться", - уверен дипломат.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/belorussiya-1740894369.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

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россия, санкции, евросоюз, владимир семашко, белоруссия, в мире