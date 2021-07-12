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Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза
Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза - РИА Новости, 12.07.2021
Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза
Белоруссия определила все риски из-за введения санкций Евросоюза, выработала пакет ответных мер – от дипломатических до экономических, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:58
2021-07-12T12:08
россия
санкции
евросоюз
владимир семашко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Белоруссия определила все риски из-за введения санкций Евросоюза, выработала пакет ответных мер – от дипломатических до экономических, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.Он напомнил, что правительство разработало подробный комплекс мер по нейтрализации влияния западных санкций на экономику республики. "Проанализирована ситуация во всех отраслях, подпадающих под их действие, определены все риски, выработан пакет ответных мер на санкции, нам тоже есть чем ответить от дипломатических до экономических мер, но я пока не хотел бы здесь вдаваться в детали", - указал Семашко.Пока, по его словам, "можно лишь примерно оценивать ущерб от этих санкций, точные цифры будем видеть позже". "Главная контрсанкция Беларуси в ответ на экономическое давление - это отсутствие эффекта от санкций… а с течением времени, как показывает и белорусская, и мировая (не мы же одни жили и живем под санкциями) практика, ущерб будет постепенно и неуклонно уменьшаться", - уверен дипломат.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/belorussiya-1740894369.html
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россия, санкции, евросоюз, владимир семашко, белоруссия, в мире
Посол Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза
11:58 12.07.2021 (обновлено: 12:08 12.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Посол Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Минск разработал пакет ответных мер на санкции ЕС

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Белоруссия определила все риски из-за введения санкций Евросоюза, выработала пакет ответных мер – от дипломатических до экономических, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
Он напомнил, что правительство разработало подробный комплекс мер по нейтрализации влияния западных санкций на экономику республики. "Проанализирована ситуация во всех отраслях, подпадающих под их действие, определены все риски, выработан пакет ответных мер на санкции, нам тоже есть чем ответить от дипломатических до экономических мер, но я пока не хотел бы здесь вдаваться в детали", - указал Семашко.
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Пока, по его словам, "можно лишь примерно оценивать ущерб от этих санкций, точные цифры будем видеть позже". "Главная контрсанкция Беларуси в ответ на экономическое давление - это отсутствие эффекта от санкций… а с течением времени, как показывает и белорусская, и мировая (не мы же одни жили и живем под санкциями) практика, ущерб будет постепенно и неуклонно уменьшаться", - уверен дипломат.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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23 июня, 08:00
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ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России >>
 
РоссияСанкцииЕвросоюзВладимир СемашкоБелоруссияВ мире
 
 
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