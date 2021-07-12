https://ria.ru/20210712/belorussiya-1740886370.html

Посол Белоруссии в Москве рассказал о согласовании союзных программ

Посол Белоруссии в Москве рассказал о согласовании союзных программ - РИА Новости, 12.07.2021

Посол Белоруссии в Москве рассказал о согласовании союзных программ

Строительство Союзного государства России и Белоруссии переживает подъем, Москва и Минск могут пройти все этапы согласования союзных программ к середине осени,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:12

2021-07-12T11:12

2021-07-12T12:13

союзное государство

россия

владимир семашко

москва

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Строительство Союзного государства России и Белоруссии переживает подъем, Москва и Минск могут пройти все этапы согласования союзных программ к середине осени, чтобы в следующем году работать в формате единой экономической платформы, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко."Сегодня союзное строительство переживает новый этап своего развития, подъем. Пакет интеграционных документов сегодня находится в завершающей стадии согласования", - сказал Семашко.Следующим этапом, по словам посла, станет рассмотрение его на заседании Совета министров Союзного государства, после чего интеграционный пакет будет вынесен уже на рассмотрение глав государств."По моим ожиданиям, все этапы мы должны пройти в этом году, возможно к середине осени, чтобы уже в 2022 году работать в формате единой экономической платформы Союзного государства", - добавил дипломат.Он подчеркнул, что "в текущем году мы завершим работу над союзными программами с Россией по углублению двусторонней экономической интеграции".При этом Семашко отметил, что "остаются и некоторые проблемные вопросы, главным образом в сфере экономики". "Да и время, и ситуация в мире подбрасывают нам новые вызовы. Поэтому мы идем дальше, решая эти вопросы", - указал посол.Он напомнил, что по поручению глав государств, правительства Белоруссии и России подготовили проект плана действий по дальнейшей реализации положений Договора о создании Союзного государства. "Документ охватывает практически все сферы нашего взаимодействия. Реализовав его, мы будем иметь принципиально новый, более глубокий формат интеграции, сконцентрированный на развитии экономической составляющей", - отметил Семашко."Одна из его "фишек" – опережающее построение на евразийском пространстве единых и объединенных рынков. А воплощаться в жизнь план будет через реализацию конкретных отраслевых союзных программ – по направлениям совместной работы", - сказал он.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России >>

https://ria.ru/20210629/sovfde-1739063127.html

https://ria.ru/20210630/integratsiya-1739186130.html

https://ria.ru/20210704/universitet-1739840267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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