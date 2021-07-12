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Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа"
Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа" - РИА Новости, 12.07.2021
Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа"
Минск надеется на поддержку Москвы в непростой ситуации, в которой оказалась национальная авиакомпания "Белавиа" после закрытия для нее европейского неба,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:34
2021-07-12T12:13
россия
белавиа
владимир семашко
москва
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Минск надеется на поддержку Москвы в непростой ситуации, в которой оказалась национальная авиакомпания "Белавиа" после закрытия для нее европейского неба, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко."Надеемся, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет нам поддержку в непростой ситуации, сложившейся для нашего национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран", - сказал посол.Он также напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair до сентября. По его словам, "Беларусь предоставила все необходимые материалы, проявила полную транспарентность и детально ответила на все вопросы". "Мы ничего не скрываем. Партнеры же из других стран, да и руководство самой авиакомпании предпочитают придерживаться позиции закрытости, избегают отвечать на неудобные вопросы. Так что подождем решения специально созданной ICAO комиссии по расследованию этого инцидента. Беларусь рассчитывает на справедливое и объективное расследование", - подчеркнул он.Ранее авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России &gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/makey-1740877464.html
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россия, белавиа, владимир семашко, москва, минск, белоруссия, в мире
Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа"
11:34 12.07.2021 (обновлено: 12:13 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание посольства Белорусии в Москве
Здание посольства Белорусии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посол Белоруссии заявил, что Минск надеется на поддержку РФ в непростой для "Белавиа" ситуации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Минск надеется на поддержку Москвы в непростой ситуации, в которой оказалась национальная авиакомпания "Белавиа" после закрытия для нее европейского неба, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
"Надеемся, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет нам поддержку в непростой ситуации, сложившейся для нашего национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран", - сказал посол.
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Он также напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair до сентября. По его словам, "Беларусь предоставила все необходимые материалы, проявила полную транспарентность и детально ответила на все вопросы". "Мы ничего не скрываем. Партнеры же из других стран, да и руководство самой авиакомпании предпочитают придерживаться позиции закрытости, избегают отвечать на неудобные вопросы. Так что подождем решения специально созданной ICAO комиссии по расследованию этого инцидента. Беларусь рассчитывает на справедливое и объективное расследование", - подчеркнул он.
Ранее авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России >>
 
РоссияБелавиаВладимир СемашкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
 
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