https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html

Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа"

Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа" - РИА Новости, 12.07.2021

Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа"

Минск надеется на поддержку Москвы в непростой ситуации, в которой оказалась национальная авиакомпания "Белавиа" после закрытия для нее европейского неба,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:34

2021-07-12T11:34

2021-07-12T12:13

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Минск надеется на поддержку Москвы в непростой ситуации, в которой оказалась национальная авиакомпания "Белавиа" после закрытия для нее европейского неба, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко."Надеемся, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет нам поддержку в непростой ситуации, сложившейся для нашего национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран", - сказал посол.Он также напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair до сентября. По его словам, "Беларусь предоставила все необходимые материалы, проявила полную транспарентность и детально ответила на все вопросы". "Мы ничего не скрываем. Партнеры же из других стран, да и руководство самой авиакомпании предпочитают придерживаться позиции закрытости, избегают отвечать на неудобные вопросы. Так что подождем решения специально созданной ICAO комиссии по расследованию этого инцидента. Беларусь рассчитывает на справедливое и объективное расследование", - подчеркнул он.Ранее авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.Читайте полный текст интервью посла Белоруссии в России >>

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