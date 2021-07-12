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Главе СК доложат о деле матери, убившей сына за плач в Хабаровском крае
Главе СК доложат о деле матери, убившей сына за плач в Хабаровском крае - РИА Новости, 12.07.2021
Главе СК доложат о деле матери, убившей сына за плач в Хабаровском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от региональных следователей по делу об убийстве молодой жительницей Хабаровского... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:18
2021-07-12T11:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от региональных следователей по делу об убийстве молодой жительницей Хабаровского края своего двухлетнего ребенка, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего двухлетнего ребенка из-за того, что он плакал. С ее слов на допросе, она потеряла самообладание из-за того, что ребенок плакал, пыталась его успокоить и убивать не хотела. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки и живота.Как отметили в СК РФ, по данному факту было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. В настоящее время девушке предъявлено обвинение, она арестована. Кроме того, в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело о халатности."Председатель Следственного комитета поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий в рамках уголовного дела и поставил ход его расследования на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, хабаровский край, происшествия
Главе СК доложат о деле матери, убившей сына за плач в Хабаровском крае
11:18 12.07.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : предоставлено СК РФ

Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании убийства матерью ребенка за плач в Хабаровском крае

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от региональных следователей по делу об убийстве молодой жительницей Хабаровского края своего двухлетнего ребенка, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего двухлетнего ребенка из-за того, что он плакал. С ее слов на допросе, она потеряла самообладание из-за того, что ребенок плакал, пыталась его успокоить и убивать не хотела. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки и живота.
Как отметили в СК РФ, по данному факту было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. В настоящее время девушке предъявлено обвинение, она арестована. Кроме того, в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело о халатности.
"Председатель Следственного комитета поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий в рамках уголовного дела и поставил ход его расследования на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинХабаровский крайПроисшествия
 
 
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