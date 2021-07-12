https://ria.ru/20210712/avtolizing-1740968848.html

ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж

ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж - РИА Новости, 12.07.2021

ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж

Рынок автомобильго лизинга в России растет быстрее рынка автомобильных продаж, сообщает компания ВТБ Лизинг. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:37

2021-07-12T17:37

2021-07-12T17:37

втб лизинг

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рынок автомобильго лизинга в России растет быстрее рынка автомобильных продаж, сообщает компания ВТБ Лизинг.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2021 года совокупные автомобильные продажи в России выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 37%. Вместе с тем компания ВТБ Лизинг суммарно за первые шесть месяцев 2021 года передала розничным клиентам свыше 15,9 тысяч машин, что в полтора раза превышает аналогичные цифры предыдущего года.В июне этого года ВТБ Лизинг выдал клиентам более 3,2 тысячи машин в 58 регионах страны. Это на 24% больше, чем в мае, и на 39% больше, чем в июне 2020 года, когда активно рос спрос на автомобили после отмены ограничений.В июне больше всего машин получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 45% от общего числа. Из всех сделок компании по финансовому лизингу с автотранспортом в прошедшем месяце всего 6% были подписаны с применением программ льготного лизинга Минпромторга (против 43% в июне 2020 года).Как отмечается в пресс-релизе компании, в прошедшем месяце самой популярной маркой у клиентов ВТБ Лизинг в легковом сегменте стала KIA (21% от общего числа переданных ТС в категории), причем среди машин этого бренда 68% транспорта взяли в лизинг таксопарки. 17% продаж пришлось на автомобили Skoda, и среди них доля программы для такси составила даже больше – 83%. Продажи отечественной Lada среди легковых машин составили только 13%. В группе легкого коммерческого транспорта ГАЗ традиционно занял почти половину нового портфеля (40%), примерно каждый пятый переданный автомобиль был марки Ford (17%), 12% пришлось на бренд Lada.Средняя сумма договора в ВТБ Лизинг за первых шесть месяцев увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из-за продолжающегося роста доли грузовых машин и спецтехники в новом портфеле компании. По сравнению с июнем прошлого года в июне 2021 года объемы передач в этих сегментах выросли в 2,2 и 3,4 раза соответственно.

https://ria.ru/20210702/lizing-1739657012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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