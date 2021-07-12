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ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж
ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж - РИА Новости, 12.07.2021
ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж
Рынок автомобильго лизинга в России растет быстрее рынка автомобильных продаж, сообщает компания ВТБ Лизинг. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:37
2021-07-12T17:37
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рынок автомобильго лизинга в России растет быстрее рынка автомобильных продаж, сообщает компания ВТБ Лизинг.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2021 года совокупные автомобильные продажи в России выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 37%. Вместе с тем компания ВТБ Лизинг суммарно за первые шесть месяцев 2021 года передала розничным клиентам свыше 15,9 тысяч машин, что в полтора раза превышает аналогичные цифры предыдущего года.В июне этого года ВТБ Лизинг выдал клиентам более 3,2 тысячи машин в 58 регионах страны. Это на 24% больше, чем в мае, и на 39% больше, чем в июне 2020 года, когда активно рос спрос на автомобили после отмены ограничений.В июне больше всего машин получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 45% от общего числа. Из всех сделок компании по финансовому лизингу с автотранспортом в прошедшем месяце всего 6% были подписаны с применением программ льготного лизинга Минпромторга (против 43% в июне 2020 года).Как отмечается в пресс-релизе компании, в прошедшем месяце самой популярной маркой у клиентов ВТБ Лизинг в легковом сегменте стала KIA (21% от общего числа переданных ТС в категории), причем среди машин этого бренда 68% транспорта взяли в лизинг таксопарки. 17% продаж пришлось на автомобили Skoda, и среди них доля программы для такси составила даже больше – 83%. Продажи отечественной Lada среди легковых машин составили только 13%. В группе легкого коммерческого транспорта ГАЗ традиционно занял почти половину нового портфеля (40%), примерно каждый пятый переданный автомобиль был марки Ford (17%), 12% пришлось на бренд Lada.Средняя сумма договора в ВТБ Лизинг за первых шесть месяцев увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из-за продолжающегося роста доли грузовых машин и спецтехники в новом портфеле компании. По сравнению с июнем прошлого года в июне 2021 года объемы передач в этих сегментах выросли в 2,2 и 3,4 раза соответственно.
https://ria.ru/20210702/lizing-1739657012.html
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втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг: рынок автолизинга растет быстрее рынка автомобильных продаж

17:37 12.07.2021
 
© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рынок автомобильго лизинга в России растет быстрее рынка автомобильных продаж, сообщает компания ВТБ Лизинг.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2021 года совокупные автомобильные продажи в России выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 37%. Вместе с тем компания ВТБ Лизинг суммарно за первые шесть месяцев 2021 года передала розничным клиентам свыше 15,9 тысяч машин, что в полтора раза превышает аналогичные цифры предыдущего года.
В июне этого года ВТБ Лизинг выдал клиентам более 3,2 тысячи машин в 58 регионах страны. Это на 24% больше, чем в мае, и на 39% больше, чем в июне 2020 года, когда активно рос спрос на автомобили после отмены ограничений.
В июне больше всего машин получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 45% от общего числа. Из всех сделок компании по финансовому лизингу с автотранспортом в прошедшем месяце всего 6% были подписаны с применением программ льготного лизинга Минпромторга (против 43% в июне 2020 года).
Как отмечается в пресс-релизе компании, в прошедшем месяце самой популярной маркой у клиентов ВТБ Лизинг в легковом сегменте стала KIA (21% от общего числа переданных ТС в категории), причем среди машин этого бренда 68% транспорта взяли в лизинг таксопарки. 17% продаж пришлось на автомобили Skoda, и среди них доля программы для такси составила даже больше – 83%. Продажи отечественной Lada среди легковых машин составили только 13%. В группе легкого коммерческого транспорта ГАЗ традиционно занял почти половину нового портфеля (40%), примерно каждый пятый переданный автомобиль был марки Ford (17%), 12% пришлось на бренд Lada.
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Средняя сумма договора в ВТБ Лизинг за первых шесть месяцев увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из-за продолжающегося роста доли грузовых машин и спецтехники в новом портфеле компании. По сравнению с июнем прошлого года в июне 2021 года объемы передач в этих сегментах выросли в 2,2 и 3,4 раза соответственно.
"Мы продолжаем улучшать условия по продуктам автолизинга, расширяя кобрендинговые программы с автопроизводителями, более гибко подходя к ценообразованию и ускоряя сроки сделок. Надеемся, что за счет этих решений положительная динамика бизнеса будет продолжаться даже в условиях закончившегося лимита на субсидию Минпромторга, которая была важным стимулом для наших клиентов по обновлению их транспортной базы", - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводятся в пресс-релизе.
 
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