https://ria.ru/20210712/avtobus-1740941034.html

На западе Москвы сгорел автобус

На западе Москвы сгорел автобус - РИА Новости, 12.07.2021

На западе Москвы сгорел автобус

Автобус сгорел на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:28

2021-07-12T15:28

2021-07-12T18:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

мосгортранс

транспорт

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Автобус сгорел на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции."На Митинской улице у дома 16 горит пассажирский автобус. Сотрудники ГИБДД уже на месте и разбираются в обстоятельствах происшествия", - говорится в сообщении.Автобус остановился перед светофором, когда началось возгорание. В салоне находились семь человек, все успели покинуть транспортное средство. Автобус сгорел полностью, пожар потушен, никто не пострадал, добавили в ведомстве.Загоревшийся на Митинской улице в Москве автобус перед выходом на линию прошёл техосмотр, машина была исправна, пострадавших в инциденте нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня около 14.50 на Митинской улице, 14 произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту № 741. Никто не пострадал. Водитель автобуса, заметив возгорание, остановил автобус и оперативно вывел всех пассажиров", - говорится в сообщении."Подробности произошедшего установят специалисты Мосгортранса. Автобус перед выходом на линию прошёл технический осмотр и был полностью исправен", - дополняется в сообщении.В столичном главке МЧС рассказали, что заявка о возгорании поступила в 14.49, площадь - 25 квадратных метров. В 15.00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/avariya-1740720257.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Горящий автобус на западе Москвы: кадры очевидцев Автобус сгорел на Митинской улице на западе Москвы. Пострадавших нет. Дептранс заявил, что перед выходом на линию автобус прошел техосмотр и был исправен. 2021-07-12T15:28 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, мосгортранс, транспорт, москва, происшествия