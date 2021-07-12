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На западе Москвы сгорел автобус
На западе Москвы сгорел автобус - РИА Новости, 12.07.2021
На западе Москвы сгорел автобус
Автобус сгорел на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:28
2021-07-12T15:28
2021-07-12T18:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
мосгортранс
транспорт
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Автобус сгорел на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции."На Митинской улице у дома 16 горит пассажирский автобус. Сотрудники ГИБДД уже на месте и разбираются в обстоятельствах происшествия", - говорится в сообщении.Автобус остановился перед светофором, когда началось возгорание. В салоне находились семь человек, все успели покинуть транспортное средство. Автобус сгорел полностью, пожар потушен, никто не пострадал, добавили в ведомстве.Загоревшийся на Митинской улице в Москве автобус перед выходом на линию прошёл техосмотр, машина была исправна, пострадавших в инциденте нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня около 14.50 на Митинской улице, 14 произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту № 741. Никто не пострадал. Водитель автобуса, заметив возгорание, остановил автобус и оперативно вывел всех пассажиров", - говорится в сообщении."Подробности произошедшего установят специалисты Мосгортранса. Автобус перед выходом на линию прошёл технический осмотр и был полностью исправен", - дополняется в сообщении.В столичном главке МЧС рассказали, что заявка о возгорании поступила в 14.49, площадь - 25 квадратных метров. В 15.00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/avariya-1740720257.html
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Горящий автобус на западе Москвы: кадры очевидцев
Автобус сгорел на Митинской улице на западе Москвы. Пострадавших нет. Дептранс заявил, что перед выходом на линию автобус прошел техосмотр и был исправен.
2021-07-12T15:28
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, мосгортранс, транспорт, москва, происшествия
На западе Москвы сгорел автобус
15:28 12.07.2021 (обновлено: 18:31 12.07.2021)
В Москве на Митинской улице сгорел автобус, никто не пострадал