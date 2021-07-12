https://ria.ru/20210712/astrakhan-1740869832.html

В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе

В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 12.07.2021

В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе

Десять человек попали в больницу с диагнозом отравление неустановленным веществом после посещения кафе в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:20

2021-07-12T09:20

2021-07-12T09:20

россия

ленинский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Десять человек попали в больницу с диагнозом отравление неустановленным веществом после посещения кафе в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.Следователи установили, что 8 июля несколько жителей и гостей города после посещения кафе, расположенного в Ленинском районе, почувствовали недомогание. "Десять человек попали в областную инфекционную клиническую больницу имени Ничоги с предварительным диагнозом отравление неустановленным веществом, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели места происшествия, изъяли продукцию и смывы со столов и приборов, опросили хозяина заведения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210517/otravlenie-1732650958.html

россия

ленинский район

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинский район, астраханская область, происшествия