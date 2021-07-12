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В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе
В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 12.07.2021
В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе
Десять человек попали в больницу с диагнозом отравление неустановленным веществом после посещения кафе в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:20
2021-07-12T09:20
2021-07-12T09:20
россия
ленинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Десять человек попали в больницу с диагнозом отравление неустановленным веществом после посещения кафе в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.Следователи установили, что 8 июля несколько жителей и гостей города после посещения кафе, расположенного в Ленинском районе, почувствовали недомогание. "Десять человек попали в областную инфекционную клиническую больницу имени Ничоги с предварительным диагнозом отравление неустановленным веществом, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели места происшествия, изъяли продукцию и смывы со столов и приборов, опросили хозяина заведения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210517/otravlenie-1732650958.html
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россия, ленинский район, астраханская область, происшествия
В Астрахани десять человек попали в больницу после посещения кафе
В Астрахани десять человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе