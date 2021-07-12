https://ria.ru/20210712/assanzh-1740908549.html

Правительство Германии не стало комментировать письмо в поддержку Ассанжа

Правительство Германии не стало комментировать письмо в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 12.07.2021

Правительство Германии не стало комментировать письмо в поддержку Ассанжа

В кабмине ФРГ отказались комментировать открытое письмо немецких политиков и общественных деятелей в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:03

2021-07-12T13:03

2021-07-12T13:03

арест джулиана ассанжа

wikileaks

джулиан ассанж

великобритания

германия

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в мире

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались комментировать открытое письмо немецких политиков и общественных деятелей в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа."Как вы знаете, мы принципиально не комментируем открытые письма, независимо от того, кто их подписывает, и тематики", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Он добавил, что "принципиальная позиция федерального правительства заключается в том, что... в Великобритании будут соблюдаться правовые принципы и гарантии (в отношении Ассанжа - ред), эта неизменная позиция".Почти 120 политиков, артистов и журналистов в ФРГ призвали в открытом письме канцлера Ангелу Меркель вступиться за основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в ходе ее визита в США на этой неделе.В настоящее время Ассанж находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождении под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210703/assanzh-1739759798.html

https://ria.ru/20210703/assanzh-1739447946.html

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арест джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, великобритания, германия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире