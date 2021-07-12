https://ria.ru/20210712/armiya-1740958110.html
Военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики
Военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики - РИА Новости, 12.07.2021
Военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики
Российские контрактники обязуются проходить диспансеризацию и обследования на наличие в организме наркотиков, следует из указа президента об изменениях в Устав... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:53
2021-07-12T16:53
2021-07-12T16:53
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские контрактники обязуются проходить диспансеризацию и обследования на наличие в организме наркотиков, следует из указа президента об изменениях в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, опубликованного в понедельник на портале правовой информации."Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)", - говорится в документе.Согласно поправкам в устав, им также ставится в обязанность повседневно заниматься закаливанием и физической подготовкой, воздерживаться от вредных привычек.
https://ria.ru/20210526/oklad-1733953161.html
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россия, армия, безопасность, общество
Военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики
Российских контрактников обязали проходить диспансеризацию и обследования на наркотики