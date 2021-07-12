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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/apostoly-1740427413.html
Православные отмечают Петров день
Православные отмечают Петров день - РИА Новости, 12.07.2021
Православные отмечают Петров день
В понедельник верующие отмечают праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе именует Петровым днем. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T00:00
2021-07-12T00:00
религия и мировоззрение
религиозные праздники
русская православная церковь
дамаск (город)
справки
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В понедельник верующие отмечают праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе именует Петровым днем.Русская православная церковь относит день Петра и Павла к числу "великих праздников". Они хоть и уступают по значимости "двунадесятым" (двенадцати главным торжествам церковного календаря), но все же празднуются по-особому. В их число также входят Обрезание Господне (14 января), Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), Усекновение его главы (11 сентября), а также Покров Богородицы (14 октября).Из всех апостолов Церковь неслучайно выделяет именно Петра и Павла. "И Я говорю тебе: ты - Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее", - обратился Спаситель к Петру. Поэтому Церковь считает его первоверховным апостолом.Павел же(Савл до обращения) вряд ли видел Иисуса во время его земной жизни. После воскресения Христа он был в числе гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, - и оттуда раздался голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" От божественного света Савл ослеп. Но через три дня он был крещен и прозрел. После Павел обратил в христианство большое число современников, основал множество общин по всей Римской империи. Также он внес огромный вклад в развитие христианского вероучения. За эти заслуги Церковь провозгласила и его первоверховным апостолом - наравне с Петром.Согласно преданию, апостолов казнили в один и тот же день – 29 июня. Русская православная церковь сохранила старый, Юлианский, календарь, отличающийся от светского на 13 дней. Дата праздника по Григорианскому, современному, календарю – 12 июля.Петров день знаменует собой окончание Петрова поста. В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после могут собраться за праздничным столом, чтобы разговеться. В старину в этот день не было принято заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку это было несовместимо с походом в храм на литургию и церковным празднованием. Также, по уставу, в этот день нельзя венчаться.На Руси Петров день завершал "купальские гуляния" - празднование языческого Ивана Купалы. Считалось, что на день Петра и Павла природа достигает пика своего расцвета. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая. Ещё этот день называли "верхушкой лета", то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: "Нужен, как на Петров день варежка!".Наиболее расхожая поговорка, связанная с праздником апостолов - "Петр и Павел день убавил". Ее смысл в том, что начиная с этого времени продолжительность светового дня постепенно сокращается. Если на Петров день жарко, то, согласно приметам, значит нужно начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета. А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано.На праздник существовал обычай водить хороводы и качаться на качелях. Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали "городушки" - дурачились и вредили окружающим. Могли увести у соседа корову, могли положить бревно поперек дроги. Однако Церковь всегда осуждала эти обычаи.
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96
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религиозные праздники, русская православная церковь, дамаск (город), справки

Православные отмечают Петров день

00:00 12.07.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В понедельник верующие отмечают праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе именует Петровым днем.
Русская православная церковь относит день Петра и Павла к числу "великих праздников". Они хоть и уступают по значимости "двунадесятым" (двенадцати главным торжествам церковного календаря), но все же празднуются по-особому. В их число также входят Обрезание Господне (14 января), Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), Усекновение его главы (11 сентября), а также Покров Богородицы (14 октября).
Из всех апостолов Церковь неслучайно выделяет именно Петра и Павла. "И Я говорю тебе: ты - Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее", - обратился Спаситель к Петру. Поэтому Церковь считает его первоверховным апостолом.
Павел же(Савл до обращения) вряд ли видел Иисуса во время его земной жизни. После воскресения Христа он был в числе гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, - и оттуда раздался голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" От божественного света Савл ослеп. Но через три дня он был крещен и прозрел. После Павел обратил в христианство большое число современников, основал множество общин по всей Римской империи. Также он внес огромный вклад в развитие христианского вероучения. За эти заслуги Церковь провозгласила и его первоверховным апостолом - наравне с Петром.
Согласно преданию, апостолов казнили в один и тот же день – 29 июня. Русская православная церковь сохранила старый, Юлианский, календарь, отличающийся от светского на 13 дней. Дата праздника по Григорианскому, современному, календарю – 12 июля.
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Петров день знаменует собой окончание Петрова поста. В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после могут собраться за праздничным столом, чтобы разговеться. В старину в этот день не было принято заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку это было несовместимо с походом в храм на литургию и церковным празднованием. Также, по уставу, в этот день нельзя венчаться.
На Руси Петров день завершал "купальские гуляния" - празднование языческого Ивана Купалы. Считалось, что на день Петра и Павла природа достигает пика своего расцвета. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая. Ещё этот день называли "верхушкой лета", то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: "Нужен, как на Петров день варежка!".
Наиболее расхожая поговорка, связанная с праздником апостолов - "Петр и Павел день убавил". Ее смысл в том, что начиная с этого времени продолжительность светового дня постепенно сокращается. Если на Петров день жарко, то, согласно приметам, значит нужно начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета. А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано.
На праздник существовал обычай водить хороводы и качаться на качелях. Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали "городушки" - дурачились и вредили окружающим. Могли увести у соседа корову, могли положить бревно поперек дроги. Однако Церковь всегда осуждала эти обычаи.
Фреска Апостол Петр - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 00:02Религия и мировоззрение
Петров пост: традиции и предписания
 
Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРусская православная церковьДамаск (город)Справки
 
 
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