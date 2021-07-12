https://ria.ru/20210712/apostoly-1740427413.html

Православные отмечают Петров день

Православные отмечают Петров день - РИА Новости, 12.07.2021

Православные отмечают Петров день

В понедельник верующие отмечают праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе именует Петровым днем. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T00:00

2021-07-12T00:00

2021-07-12T00:00

религия и мировоззрение

религиозные праздники

русская православная церковь

дамаск (город)

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/17690/76/176907676_0:0:2656:1494_1920x0_80_0_0_bfe7519e63f107c123473bca9582a1fd.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В понедельник верующие отмечают праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе именует Петровым днем.Русская православная церковь относит день Петра и Павла к числу "великих праздников". Они хоть и уступают по значимости "двунадесятым" (двенадцати главным торжествам церковного календаря), но все же празднуются по-особому. В их число также входят Обрезание Господне (14 января), Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), Усекновение его главы (11 сентября), а также Покров Богородицы (14 октября).Из всех апостолов Церковь неслучайно выделяет именно Петра и Павла. "И Я говорю тебе: ты - Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее", - обратился Спаситель к Петру. Поэтому Церковь считает его первоверховным апостолом.Павел же(Савл до обращения) вряд ли видел Иисуса во время его земной жизни. После воскресения Христа он был в числе гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, - и оттуда раздался голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" От божественного света Савл ослеп. Но через три дня он был крещен и прозрел. После Павел обратил в христианство большое число современников, основал множество общин по всей Римской империи. Также он внес огромный вклад в развитие христианского вероучения. За эти заслуги Церковь провозгласила и его первоверховным апостолом - наравне с Петром.Согласно преданию, апостолов казнили в один и тот же день – 29 июня. Русская православная церковь сохранила старый, Юлианский, календарь, отличающийся от светского на 13 дней. Дата праздника по Григорианскому, современному, календарю – 12 июля.Петров день знаменует собой окончание Петрова поста. В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после могут собраться за праздничным столом, чтобы разговеться. В старину в этот день не было принято заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку это было несовместимо с походом в храм на литургию и церковным празднованием. Также, по уставу, в этот день нельзя венчаться.На Руси Петров день завершал "купальские гуляния" - празднование языческого Ивана Купалы. Считалось, что на день Петра и Павла природа достигает пика своего расцвета. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая. Ещё этот день называли "верхушкой лета", то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: "Нужен, как на Петров день варежка!".Наиболее расхожая поговорка, связанная с праздником апостолов - "Петр и Павел день убавил". Ее смысл в том, что начиная с этого времени продолжительность светового дня постепенно сокращается. Если на Петров день жарко, то, согласно приметам, значит нужно начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета. А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано.На праздник существовал обычай водить хороводы и качаться на качелях. Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали "городушки" - дурачились и вредили окружающим. Могли увести у соседа корову, могли положить бревно поперек дроги. Однако Церковь всегда осуждала эти обычаи.

https://ria.ru/20210627/post-1738646429.html

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религиозные праздники, русская православная церковь, дамаск (город), справки