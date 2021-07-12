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Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки - РИА Новости, 12.07.2021
Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
Судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки Невельск, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:55
2021-07-12T07:25
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки Невельск, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.Водоизмещение "Амура" — 662 тонны, на борту находились 23 человека. Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" — 9,7 тонны, экипаж насчитывал пять человек.Ранее по гражданскому делу о компенсациях документы российского судна изъяли.В начале июня в Японии задержали третьего помощника капитана судна "Амур" Павел Добрянский. Его подозревали по статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном Уголовного кодекса Японии. По японскому УК, максимальная санкция по статье о халатности — три года лишения свободы или штраф до пяти тысяч долларов; за ненадлежащее управление судном — семь лет или около десяти тысяч долларов.В конце июня Добрянского перевели в разряд обвиняемых, его дело передали в суд.По этим же статьям обвинение предъявили и капитану "Дай-хати Хокко-мару". Как ранее сообщил РИА Новости генконсул Марин, суд по Добрянскому может состояться не ранее конца августа.
https://ria.ru/20210610/sudno-1736488385.html
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире
Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:55 12.07.2021 (обновлено: 07:25 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Генконсул Марин сообщил, что российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки

Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки Невельск, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

"Сегодня утром российскому судну "Амур" вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана", — сказал генеральный консул.

Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".
Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.
Водоизмещение "Амура" — 662 тонны, на борту находились 23 человека. Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" — 9,7 тонны, экипаж насчитывал пять человек.
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Ранее по гражданскому делу о компенсациях документы российского судна изъяли.
В начале июня в Японии задержали третьего помощника капитана судна "Амур" Павел Добрянский. Его подозревали по статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном Уголовного кодекса Японии.
По японскому УК, максимальная санкция по статье о халатности — три года лишения свободы или штраф до пяти тысяч долларов; за ненадлежащее управление судном — семь лет или около десяти тысяч долларов.
В конце июня Добрянского перевели в разряд обвиняемых, его дело передали в суд.
По этим же статьям обвинение предъявили и капитану "Дай-хати Хокко-мару". Как ранее сообщил РИА Новости генконсул Марин, суд по Добрянскому может состояться не ранее конца августа.
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияЯпонияВ мире
 
 
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