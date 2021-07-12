https://ria.ru/20210712/altay-1740893424.html

На Алтае тракторист устроил стрельбу после пьяной ссоры в кафе

На Алтае тракторист устроил стрельбу после пьяной ссоры в кафе - РИА Новости, 12.07.2021

На Алтае тракторист устроил стрельбу после пьяной ссоры в кафе

Жителя Алтайского края, который поссорился с молодыми людьми в кафе, а потом пытался расстрелять их из ружья, задержали, пострадали двое, в том числе... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:44

2021-07-12T11:44

2021-07-12T13:31

россия

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Жителя Алтайского края, который поссорился с молодыми людьми в кафе, а потом пытался расстрелять их из ружья, задержали, пострадали двое, в том числе несовершеннолетний, они в больнице сообщают в СУСК по региону."По данным следствия, ночью 11 июля 2021 года в одном из кафе Ребрихинского района между незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная ссора по незначительному поводу. После конфликта подозреваемый на автомобиле приехал домой и, взяв ружье, стал искать обидчиков. Увидев компанию молодых людей на одной из улиц села, подозреваемый не менее пяти раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших", - говориться в сообщении.Молодым людям удалось спастись - они спрятались на территории одного из домов."От действий злоумышленника пострадали двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении. Подозреваемый в совершении покушения на убийство задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - уточняют в СУСК.Известно, что стрелку 23 года, он - житель Ребрихинского района. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)."Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СУСК.Мужчина, который стрелял в компанию молодых людей после конфликта в кафе в Алтайском крае, при задержании сопротивления не оказал, ружье у него изъято, позже сообщили РИА Новости в региональном МВД."(В воскресенье) 11 июля 2021 года на станции Ребриха местный тракторист 1998 года рождения из охотничьего ружья произвел несколько выстрелов в сторону группы молодых людей, среди которых был несовершеннолетний, из-за ранее произошедшего конфликта в местном кафе "Уют". В результате двое пострадавших с ранениями были доставлены в больницу, в том числе 17-летний житель станции Ребриха. Стрелявший был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Ребрихинский". Никакого сопротивления полицейским он не оказал. Ружье изъято", - сообщили в МВД, уточнив, что ружьё было зарегистрировано.

https://ria.ru/20210627/strelba-1738780277.html

https://ria.ru/20210709/strelba-1740639314.html

россия

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алтайский край, происшествия