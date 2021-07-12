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В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов - РИА Новости, 12.07.2021
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов
ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан"* Азиза-Рахмана ("Азифа"), сообщило Минобороны страны в РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:26
2021-07-12T21:26
2021-07-12T22:29
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан"* Азиза-Рахмана ("Азифа"), сообщило Минобороны страны в Twitter.Отмечается, что операция прошла в уезде Алингар провинции Лагман.По данным ведомства, Азиз-Рахман "был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане".Это уже не первое сообщение о ликвидации лидеров талибов. Так, минувшей ночью силы специальной полиции Афганистана уничтожили в провинции Логар главу разведки террористического движения Кари Шагаси. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны, который должен завершиться к 11 сентября. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
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мвд афганистана, логар (провинция), лагман (провинция), талибан, сша, афганистан, в мире
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов
21:26 12.07.2021 (обновлено: 22:29 12.07.2021)
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей талибов в ходе авиаудара