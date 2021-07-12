https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html

Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана

Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана - РИА Новости, 12.07.2021

Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана

США достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:15

2021-07-12T13:15

2021-07-12T13:40

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования", - сказал Лавров на пресс-конференции."Главный вопрос, конечно, к американцам: если они, имея там (в Афганистане - ред.) более чем стотысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана?" - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана."Ответ достаточно понятен. Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур", - добавил Лавров.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/taliban-1740629570.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире