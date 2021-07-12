Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html
Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана - РИА Новости, 12.07.2021
Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
США достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:15
2021-07-12T13:40
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149946/92/1499469296_0:85:3001:1773_1920x0_80_0_0_8aaad44b3609048826b848cddbbb9fab.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования", - сказал Лавров на пресс-конференции."Главный вопрос, конечно, к американцам: если они, имея там (в Афганистане - ред.) более чем стотысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана?" - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана."Ответ достаточно понятен. Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур", - добавил Лавров.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/taliban-1740629570.html
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149946/92/1499469296_84:0:2751:2000_1920x0_80_0_0_e1109d42d0afc3612444abd4450ec364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире
Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
13:15 12.07.2021 (обновлено: 13:40 12.07.2021)
 
© AP Photo / David GuttenfelderАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / David Guttenfelder

Глава МИД Сергей Лавров назвал вывод американских войск из Афганистана спешным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 12:02
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
"Главный вопрос, конечно, к американцам: если они, имея там (в Афганистане - ред.) более чем стотысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана?" - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана.
"Ответ достаточно понятен. Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур", - добавил Лавров.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:46В мире
"Талибан"* раскрыл обещание, данное США при выводе войск
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 08:00
Что будет после бегства американцев из Афганистана
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:15Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
04:13СМИ сообщило подробности конфликта у метро "Кузьминки" в Москве
Лента новостейМолния