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Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова
Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова - РИА Новости, 12.07.2021
Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова
Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерала-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Василия... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:50
2021-07-12T16:50
владимир путин
абакан
республика хакасия
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерала-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Василия Тихонова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Василий Тихонов - советский военачальник, генерал-лейтенант авиации - родился в 1909 году в посёлке медного рудника Улень Енисейской губернии в семье рабочего. За годы Великой Отечественной войны выполнил 21 боевой вылет, участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацистской Германии. В сентябре 1941 года за успешные боевые вылеты на Берлин Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Скончался в 1976 году, похоронен в Абакане.
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владимир путин, абакан, республика хакасия, общество
Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова
16:50 12.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Pochekutov / Международный аэропорт Абакан
Международный аэропорт Абакан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Pochekutov /

Путин присвоил международному аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Василия Тихонова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерала-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Василия Тихонова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить международному аэропорту Абакан имя В.Г. Тихонова", - говорится в сообщении.
Василий Тихонов - советский военачальник, генерал-лейтенант авиации - родился в 1909 году в посёлке медного рудника Улень Енисейской губернии в семье рабочего. За годы Великой Отечественной войны выполнил 21 боевой вылет, участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацистской Германии. В сентябре 1941 года за успешные боевые вылеты на Берлин Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Скончался в 1976 году, похоронен в Абакане.
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