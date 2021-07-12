https://ria.ru/20210712/aeroport-1740957340.html

Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова

Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова - РИА Новости, 12.07.2021

Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерала-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Василия... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:50

2021-07-12T16:50

2021-07-12T16:50

владимир путин

абакан

республика хакасия

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерала-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Василия Тихонова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Василий Тихонов - советский военачальник, генерал-лейтенант авиации - родился в 1909 году в посёлке медного рудника Улень Енисейской губернии в семье рабочего. За годы Великой Отечественной войны выполнил 21 боевой вылет, участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацистской Германии. В сентябре 1941 года за успешные боевые вылеты на Берлин Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Скончался в 1976 году, похоронен в Абакане.

https://ria.ru/20210526/aeroporty-1734324061.html

абакан

республика хакасия

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владимир путин, абакан, республика хакасия, общество