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Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов
Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов - РИА Новости, 11.07.2021
Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов
Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:58
2021-07-11T11:58
2021-07-11T12:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."Сегодня, 11.07.2021, а также 12.07.2021 в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 С", - говорится в сообщении.Прогнозируется вероятность увеличения количества пожаров на объектах экономики, в населенных пунктах, в лесах, лесополосах и на сельхозугодьях.
https://ria.ru/20210708/zhara-1740504403.html
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, общество
Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов
11:58 11.07.2021 (обновлено: 12:01 11.07.2021)
МЧС предупредило жителей Кубани о жаре до 39 градусов в воскресенье и понедельник