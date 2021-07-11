https://ria.ru/20210711/zhara-1740797741.html

Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов

Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов - РИА Новости, 11.07.2021

Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов

Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:58

2021-07-11T11:58

2021-07-11T12:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."Сегодня, 11.07.2021, а также 12.07.2021 в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 С", - говорится в сообщении.Прогнозируется вероятность увеличения количества пожаров на объектах экономики, в населенных пунктах, в лесах, лесополосах и на сельхозугодьях.

https://ria.ru/20210708/zhara-1740504403.html

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, общество