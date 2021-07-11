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Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов
Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов - РИА Новости, 11.07.2021
Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов
Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:58
2021-07-11T12:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."Сегодня, 11.07.2021, а также 12.07.2021 в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 С", - говорится в сообщении.Прогнозируется вероятность увеличения количества пожаров на объектах экономики, в населенных пунктах, в лесах, лесополосах и на сельхозугодьях.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, общество
Жителей Кубани предупредили о жаре до 39 градусов
11:58 11.07.2021 (обновлено: 12:01 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МЧС предупредило жителей Кубани о жаре до 39 градусов в воскресенье и понедельник

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Сегодня, 11.07.2021, а также 12.07.2021 в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 С", - говорится в сообщении.
Прогнозируется вероятность увеличения количества пожаров на объектах экономики, в населенных пунктах, в лесах, лесополосах и на сельхозугодьях.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:59
Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайОбщество
 
 
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