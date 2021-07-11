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Москвичей ожидает аномальная жара и индекс ультрафиолета как в Африке
Москвичей ожидает аномальная жара и индекс ультрафиолета как в Африке - РИА Новости, 11.07.2021
Москвичей ожидает аномальная жара и индекс ультрафиолета как в Африке
Жара до плюс 33, а также индекс ультрафиолета как на экваторе ожидают жителей Москвы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T10:46
2021-07-11T10:46
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жара до плюс 33, а также индекс ультрафиолета как на экваторе ожидают жителей Москвы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление в Москве будет без изменений, 750 миллиметров ртутного столба."Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева в 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс - 2, максимум 3 единицы. А 6 - это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны", - добавил синоптик.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичей ожидает аномальная жара и индекс ультрафиолета как в Африке
10:46 11.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Синоптик пообещал москвичам в воскресенье жару до 33 градусов и высокий индекс ультрафиолета

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жара до плюс 33, а также индекс ультрафиолета как на экваторе ожидают жителей Москвы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, атмосферное давление в Москве будет без изменений, 750 миллиметров ртутного столба.
"Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева в 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс - 2, максимум 3 единицы. А 6 - это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны", - добавил синоптик.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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