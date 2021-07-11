https://ria.ru/20210711/zakharova-1740824850.html

"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT

"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT - РИА Новости, 11.07.2021

"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением цензуры слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что Москва якобы пытается... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T18:09

2021-07-11T18:09

2021-07-11T20:31

россия

телеканал rt

мария захарова

вольфганг шойбле

бундестаг германии

москва

германия

в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением цензуры слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что Москва якобы пытается "целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями" через телеканал RT.Такие опасения политик высказал изданию Bild. По его мнению, это может повлиять на результаты сентябрьских выборов в бундестаг. По ее словам, "граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, "влияющие на их настроения", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры".Шойбле высказывал опасения в связи с тем, что многие немцы предпочитают узнавать новости из зарубежных СМИ.

https://ria.ru/20210711/vaktsiny-1740806172.html

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