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"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT
"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT - РИА Новости, 11.07.2021
"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением цензуры слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что Москва якобы пытается... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T18:09
2021-07-11T20:31
россия
телеканал rt
мария захарова
вольфганг шойбле
бундестаг германии
москва
германия
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением цензуры слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что Москва якобы пытается "целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями" через телеканал RT.Такие опасения политик высказал изданию Bild. По его мнению, это может повлиять на результаты сентябрьских выборов в бундестаг. По ее словам, "граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, "влияющие на их настроения", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры".Шойбле высказывал опасения в связи с тем, что многие немцы предпочитают узнавать новости из зарубежных СМИ.
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россия, телеканал rt, мария захарова, вольфганг шойбле, бундестаг германии, москва, германия, в мире
"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT
18:09 11.07.2021 (обновлено: 20:31 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД Захарова назвала слова главы бундестага об RT актом цензуры

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением цензуры слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что Москва якобы пытается "целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями" через телеканал RT.
Такие опасения политик высказал изданию Bild. По его мнению, это может повлиять на результаты сентябрьских выборов в бундестаг.
"Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, "граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, "влияющие на их настроения", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры".
Шойбле высказывал опасения в связи с тем, что многие немцы предпочитают узнавать новости из зарубежных СМИ.
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