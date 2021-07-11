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"Яблоко" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

"Яблоко" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму - РИА Новости, 11.07.2021

"Яблоко" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

Партия "Яблоко" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:04

2021-07-11T11:04

2021-07-11T11:40

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Партия "Яблоко" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Партия представила в ЦИК документы для заверения как федерального списка партии, так и списка кандидатов по одномандатным округам.Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков стал единственным кандидатом в общефедеральной части списка.Партия представила в ЦИК России документы. В федеральном списке партии 306 кандидатов, по одномандатным округам - 159."Сейчас есть шанс на то, что наступят перемены, что "Яблоко" придёт в Госдуму, но сделать это мы можем только вместе с гражданами, если много людей придут на выборы и отдадут свой голос за "Яблоко", за перемены, за лучшее будущее в нашей стране", - добавил политик.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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россия, николай рыбаков, цик рф, яблоко, госдума рф, политика