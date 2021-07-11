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Глава ЦИК Молдавии прокомментировал ход досрочных парламентских выборов
Глава ЦИК Молдавии прокомментировал ход досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 11.07.2021
Глава ЦИК Молдавии прокомментировал ход досрочных парламентских выборов
Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли в нормальном режиме, без серьезных нарушений, заявил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T22:42
2021-07-11T22:42
2021-07-11T22:42
майя санду
игорь додон
владимир воронин
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли в нормальном режиме, без серьезных нарушений, заявил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил."Избирательный процесс прошел в нормальном режиме, без серьезных нарушений", - сказал Чимил.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
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майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире
Глава ЦИК Молдавии прокомментировал ход досрочных парламентских выборов
Глава ЦИК Молдавии Чимил прокомментировал ход досрочных парламентских выборов