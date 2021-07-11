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Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов
Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов - РИА Новости, 11.07.2021
Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов
Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что существует риск фальсификации выборов при подсчете голосов на... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T21:41
2021-07-11T21:54
майя санду
игорь додон
владимир воронин
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что существует риск фальсификации выборов при подсчете голосов на парламентских выборах в Молдавии."Избирательная кампания была грязной, в день выборов покупались голоса, до сих пор используются грязные методики... Обращаюсь к тем, кто подсчитывает голоса на избирательных участках, будьте предельно внимательны, возможны фальсификации. Мы будем фиксировать все попытки фальсификации выборов", - заявил Гросу на брифинге.Он поблагодарил граждан за активность и отметил, что люди вышли на выборы, несмотря на "многочисленные препятствия".Гросу добавил, что намерен дождаться официальных результатов, но при этом рассчитывает, что Молдавию ждет лучшее будущее.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00 (совпадает с мск).В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740821307.html
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майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире
Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов
21:41 11.07.2021 (обновлено: 21:54 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Глава пропрезидентской партии в Молдавии Гросу заявил о риске фальсификации выборов

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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что существует риск фальсификации выборов при подсчете голосов на парламентских выборах в Молдавии.
"Избирательная кампания была грязной, в день выборов покупались голоса, до сих пор используются грязные методики... Обращаюсь к тем, кто подсчитывает голоса на избирательных участках, будьте предельно внимательны, возможны фальсификации. Мы будем фиксировать все попытки фальсификации выборов", - заявил Гросу на брифинге.
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В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
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