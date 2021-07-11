https://ria.ru/20210711/vybory-1740841499.html

Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов

Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов - РИА Новости, 11.07.2021

Молдавский политик заявил о риске фальсификации выборов

Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что существует риск фальсификации выборов при подсчете голосов на... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:41

2021-07-11T21:41

2021-07-11T21:54

майя санду

игорь додон

владимир воронин

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что существует риск фальсификации выборов при подсчете голосов на парламентских выборах в Молдавии."Избирательная кампания была грязной, в день выборов покупались голоса, до сих пор используются грязные методики... Обращаюсь к тем, кто подсчитывает голоса на избирательных участках, будьте предельно внимательны, возможны фальсификации. Мы будем фиксировать все попытки фальсификации выборов", - заявил Гросу на брифинге.Он поблагодарил граждан за активность и отметил, что люди вышли на выборы, несмотря на "многочисленные препятствия".Гросу добавил, что намерен дождаться официальных результатов, но при этом рассчитывает, что Молдавию ждет лучшее будущее.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00 (совпадает с мск).В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.

https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740821307.html

https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html

https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740815469.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире