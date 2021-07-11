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ЦИК Молдавии: выборы в парламент проходят без серьезных нарушений
ЦИК Молдавии: выборы в парламент проходят без серьезных нарушений - РИА Новости, 11.07.2021
ЦИК Молдавии: выборы в парламент проходят без серьезных нарушений
Досрочные парламентские выборы в Молдавии проходят в нормальном режиме, без нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, сообщил на брифинге... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:30
2021-07-11T16:30
2021-07-11T16:30
майя санду
игорь додон
владимир воронин
парламент молдавии
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в мире
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии проходят в нормальном режиме, без нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года.Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
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майя санду, игорь додон, владимир воронин, парламент молдавии, молдавия, в мире
ЦИК Молдавии: выборы в парламент проходят без серьезных нарушений
Глава ЦИК Молдавии заявил, что выборы в парламент проходят без серьезных нарушений