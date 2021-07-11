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На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов - РИА Новости, 11.07.2021
На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
На выборы в депутаты заксобраний уже выдвинуто почти 5 тыс кандидатов, 4593 человек от 16 политических партий и 175 самовыдвиженцев - данные ЦИК РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:27
2021-07-11T14:27
2021-07-11T14:46
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политика
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На выборы в депутаты заксобраний уже выдвинуто почти 5 тыс кандидатов, 4593 человек от 16 политических партий и 175 самовыдвиженцев - данные ЦИКРИА Новости
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россия, госдума рф, политика
Материал дополняется
На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:27 11.07.2021 (обновлено: 14:46 11.07.2021)
На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов