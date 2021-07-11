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В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 11.07.2021
В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Молдавии открылись по всей стране. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T07:04
2021-07-11T07:04
2021-07-11T13:57
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Молдавии открылись по всей стране.В воскресенье граждане республики выбирают депутатов на следующие четыре года.В 07:00 начали работу более двух тысяч избирательных участков на территории Молдавии, еще 150 работают за рубежом. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Из-за угрозы пандемии всем избирателям будут выдавать защитные маски, также граждан просят по возможности иметь при себе перчатки и собственные ручки.Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы более шести тысяч сотрудников полиции.Согласно законодательству Молдавии, досрочные парламентские выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть граждан, внесенных в избирательные списки.Участки закроются в 21:00.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/moldaviya-1739806394.html
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молдавия, в мире
В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
07:04 11.07.2021 (обновлено: 13:57 11.07.2021)
В воскресенье в Молдавии открылись избирательные участки
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости.
Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Молдавии
открылись по всей стране.
В воскресенье граждане республики выбирают депутатов на следующие четыре года.
В 07:00 начали работу более двух тысяч избирательных участков на территории Молдавии, еще 150 работают за рубежом. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Из-за угрозы пандемии всем избирателям будут выдавать защитные маски, также граждан просят по возможности иметь при себе перчатки и собственные ручки.
Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы более шести тысяч сотрудников полиции.
Согласно законодательству Молдавии, досрочные парламентские выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть граждан, внесенных в избирательные списки.
Участки закроются в 21:00.