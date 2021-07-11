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Politico: США превращают Европу в вассала для борьбы с Россией и Китаем
Politico: США превращают Европу в вассала для борьбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 11.07.2021
Politico: США превращают Европу в вассала для борьбы с Россией и Китаем
Европа превратилась в игровую площадку для США, которые больше не считают нужным учитывать интересы своих заокеанских коллег. Об этом в статье в журнале... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:32
2021-07-11T15:50
россия
евросоюз
китай
европа
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европа превратилась в игровую площадку для США, которые больше не считают нужным учитывать интересы своих заокеанских коллег. Об этом в статье в журнале Politico пишет португальский политолог Бруно Мацаес.Он отмечает, что европейцы постепенно теряют независимость и это ведет к распаду трансатлантического сообщества. Для США же Европа важна в противостоянии России и Китаю.Мацаес, в частности, ссылается на недавнее заявление историка Луука ван Мидделаара. По мнению ученого, Европа в отношениях с Америкой переходит от статуса партнера к статусу вассала. Этой же точки зрения придерживается первый генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Пьер Вимон, который, по словам Мацаеса, считает, что концепция вассальной Европы становится более реалистичной. Он полагает, что для этого есть несколько причин. Прежде всего речь идет об изменении конфигурации сил на мировой арене, где Китай заменил Россию в качестве главного оппонента Америки."Европа сейчас находится далеко от центра событий. Напротив, Япония и Индия приобрели большее значение", — поясняет эксперт.Кроме того, европейцы уже не обладают былым экономическим и военным потенциалом, поэтому в случае нападения России или Китая им вряд ли удастся противостоять в одиночку, считает Мацаес.Вдобавок Вашингтон чувствует уязвимость ввиду того, что производство в Китае уже составляет более 70 процентов от американского, тогда как в СССР этот показатель никогда не превышал 40 процентов.Он заключил, что США на своем "жизненном пути" двигаются в сторону новой, захватывающей холодной войны, тогда как Европу, вероятнее всего, ожидает геополитический закат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/evrosoyuz-1734790160.html
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россия, евросоюз, китай, европа, япония, сша, в мире
Politico: США превращают Европу в вассала для борьбы с Россией и Китаем
09:32 11.07.2021 (обновлено: 15:50 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Португальский политолог Бруно Мацаес рассказывает о потере Европой независимости

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европа превратилась в игровую площадку для США, которые больше не считают нужным учитывать интересы своих заокеанских коллег. Об этом в статье в журнале Politico пишет португальский политолог Бруно Мацаес.
Он отмечает, что европейцы постепенно теряют независимость и это ведет к распаду трансатлантического сообщества. Для США же Европа важна в противостоянии России и Китаю.
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Мацаес, в частности, ссылается на недавнее заявление историка Луука ван Мидделаара. По мнению ученого, Европа в отношениях с Америкой переходит от статуса партнера к статусу вассала.
Этой же точки зрения придерживается первый генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Пьер Вимон, который, по словам Мацаеса, считает, что концепция вассальной Европы становится более реалистичной.

"Сегодня Европа больше похожа на игровую площадку, чем на игрока", — пишет политолог.

Он полагает, что для этого есть несколько причин. Прежде всего речь идет об изменении конфигурации сил на мировой арене, где Китай заменил Россию в качестве главного оппонента Америки.
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"Европа сейчас находится далеко от центра событий. Напротив, Япония и Индия приобрели большее значение", — поясняет эксперт.
Кроме того, европейцы уже не обладают былым экономическим и военным потенциалом, поэтому в случае нападения России или Китая им вряд ли удастся противостоять в одиночку, считает Мацаес.
Вдобавок Вашингтон чувствует уязвимость ввиду того, что производство в Китае уже составляет более 70 процентов от американского, тогда как в СССР этот показатель никогда не превышал 40 процентов.

"Появление равного соперника приведет к тому, что Америка станет менее щедрой и гораздо более меркантильной", — подчеркивает автор.

Он заключил, что США на своем "жизненном пути" двигаются в сторону новой, захватывающей холодной войны, тогда как Европу, вероятнее всего, ожидает геополитический закат.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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