https://ria.ru/20210711/vertolet-1740803257.html

В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации

В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации - РИА Новости, 11.07.2021

В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации

Вертолет таможенной службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива во время операции против наркоторговцев, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:05

2021-07-11T13:05

2021-07-11T16:02

испания

происшествия

в мире

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МАДРИД, 11 июл — РИА Новости. Вертолет таможенной службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива во время операции против наркоторговцев, сообщает газета Mundo.По ее данным, трагедия произошла минувшей ночью примерно в 32 морских милях (60 километрах) от берега. Один из трех членов экипажа, механик, погиб, еще двоих удалось спасти. Причины крушения пока не известны. Как рассказали газете источники в Гражданской гвардии, в последние дни деятельность наркоторговцев в этом районе активизировалась.

https://ria.ru/20210707/vertolet-1740335087.html

испания

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2021

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испания, происшествия, в мире