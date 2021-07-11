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В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации
В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации - РИА Новости, 11.07.2021
В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации
Вертолет таможенной службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива во время операции против наркоторговцев, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:05
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испания
происшествия
в мире
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МАДРИД, 11 июл — РИА Новости. Вертолет таможенной службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива во время операции против наркоторговцев, сообщает газета Mundo.По ее данным, трагедия произошла минувшей ночью примерно в 32 морских милях (60 километрах) от берега. Один из трех членов экипажа, механик, погиб, еще двоих удалось спасти. Причины крушения пока не известны. Как рассказали газете источники в Гражданской гвардии, в последние дни деятельность наркоторговцев в этом районе активизировалась.
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испания, происшествия, в мире
В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации
13:05 11.07.2021 (обновлено: 16:02 11.07.2021)
 
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

В Испании вертолет таможенников упал в море во время операции против наркоторговцев

Читать ria.ru в
МАДРИД, 11 июл — РИА Новости. Вертолет таможенной службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива во время операции против наркоторговцев, сообщает газета Mundo.
По ее данным, трагедия произошла минувшей ночью примерно в 32 морских милях (60 километрах) от берега. Один из трех членов экипажа, механик, погиб, еще двоих удалось спасти. Причины крушения пока не известны.
Как рассказали газете источники в Гражданской гвардии, в последние дни деятельность наркоторговцев в этом районе активизировалась.
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