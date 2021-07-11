https://ria.ru/20210711/vef-1740782845.html

В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ

В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ - РИА Новости, 11.07.2021

В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ

В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:54

2021-07-11T08:54

2021-07-11T08:54

алексей чекунков

восточный экономический форум

дальневосточный федеральный университет

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких коррективов. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет, мы готовим ВЭФ в штатном режиме, со стороны ДВФУ полное сотрудничество и поддержка", - сказал Чекунков.Глава Минвостокразвития добавил, что смена руководства Дальневосточного федерального университета после ухода ректора Никиты Анисимова в Высшую школу экономики не повлияет на подготовку к Восточному экономическому форуму.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков объявил 2 июля, что исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Анисимов. В тот же день правительство РФ сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Проректор Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель назначен исполняющим обязанности ректора."Нет (не повлияет), команда работала слаженно. Подготовку курирует организационный комитет, Росконгресс - опытнейший партнёр, поэтому все нормально будет со стороны ДВФУ", - сказал Чекунков.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.

https://ria.ru/20210625/vef-1738530131.html

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алексей чекунков, восточный экономический форум, дальневосточный федеральный университет, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), экономика