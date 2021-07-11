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В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ
В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ - РИА Новости, 11.07.2021
В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ
В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:54
2021-07-11T08:54
алексей чекунков
восточный экономический форум
дальневосточный федеральный университет
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких коррективов. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет, мы готовим ВЭФ в штатном режиме, со стороны ДВФУ полное сотрудничество и поддержка", - сказал Чекунков.Глава Минвостокразвития добавил, что смена руководства Дальневосточного федерального университета после ухода ректора Никиты Анисимова в Высшую школу экономики не повлияет на подготовку к Восточному экономическому форуму.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков объявил 2 июля, что исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Анисимов. В тот же день правительство РФ сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Проректор Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель назначен исполняющим обязанности ректора."Нет (не повлияет), команда работала слаженно. Подготовку курирует организационный комитет, Росконгресс - опытнейший партнёр, поэтому все нормально будет со стороны ДВФУ", - сказал Чекунков.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.
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алексей чекунков, восточный экономический форум, дальневосточный федеральный университет, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), экономика
В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ
08:54 11.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Глава Минвостокразвития Чекунков заявил, что планов по отмене или переносу ВЭФ сейчас нет

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких коррективов. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет, мы готовим ВЭФ в штатном режиме, со стороны ДВФУ полное сотрудничество и поддержка", - сказал Чекунков.
Глава Минвостокразвития добавил, что смена руководства Дальневосточного федерального университета после ухода ректора Никиты Анисимова в Высшую школу экономики не повлияет на подготовку к Восточному экономическому форуму.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков объявил 2 июля, что исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Анисимов. В тот же день правительство РФ сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Проректор Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель назначен исполняющим обязанности ректора.
"Нет (не повлияет), команда работала слаженно. Подготовку курирует организационный комитет, Росконгресс - опытнейший партнёр, поэтому все нормально будет со стороны ДВФУ", - сказал Чекунков.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.
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Алексей ЧекунковВосточный экономический форумДальневосточный федеральный университетМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Экономика
 
 
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