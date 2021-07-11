https://ria.ru/20210711/vecherinka-1740795504.html

Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф

Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф - РИА Новости, 11.07.2021

Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф

Организаторам вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1" в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:31

2021-07-11T11:31

2021-07-11T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

сергей михайлов

цао

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735394342_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_0bf063b92611e2380f7bffcda42ee33d.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Организаторам вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1" в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов."ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении закрытой вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1", - рассказал Михайлов."На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись. При этом до начала мероприятия организаторам было дано предостережение о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, однако они были проигнорированы", - добавил он.Михайлов отметил, что вызывает недоумение безответственность организаторов подобных мероприятий, которые в пандемию, в погоне за наживой, подвергают риску смертельного заражения сотни людей. За выявленные нарушения статьей 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20210709/shtraf-1740544141.html

россия

цао

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, сергей михайлов, цао, москва