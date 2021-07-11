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Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф
Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф - РИА Новости, 11.07.2021
Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф
Организаторам вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1" в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:31
2021-07-11T11:31
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Организаторам вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1" в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов."ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении закрытой вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1", - рассказал Михайлов."На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись. При этом до начала мероприятия организаторам было дано предостережение о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, однако они были проигнорированы", - добавил он.Михайлов отметил, что вызывает недоумение безответственность организаторов подобных мероприятий, которые в пандемию, в погоне за наживой, подвергают риску смертельного заражения сотни людей. За выявленные нарушения статьей 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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коронавирус в россии, россия, сергей михайлов, цао, москва
Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит крупный штраф
11:31 11.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарший мост в Москве
Патриарший мост в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Организаторам вечеринки на теплоходе "Рио-1" в Москве грозит штраф до миллиона рублей

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Организаторам вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1" в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении закрытой вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "Рио-1", - рассказал Михайлов.
"На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись. При этом до начала мероприятия организаторам было дано предостережение о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, однако они были проигнорированы", - добавил он.
Михайлов отметил, что вызывает недоумение безответственность организаторов подобных мероприятий, которые в пандемию, в погоне за наживой, подвергают риску смертельного заражения сотни людей. За выявленные нарушения статьей 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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