Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19

"По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш "Спутник V", от него (варианта "дельта". — Прим. ред.), хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90 процентов", — сказал Нетесов.