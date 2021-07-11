https://ria.ru/20210711/vaktsina-1740772203.html
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
Российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T04:13
2021-07-11T04:13
2021-07-11T11:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 11 июл — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что на сегодняшний день в мире созданы весьма эффективные противовирусные вакцины, в числе которых "Спутник V". Ключевые их компоненты — это вирусы, мРНК и белки."Надо применять то, что уже есть", — добавил он.Ученый выразил мнение, что вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом. Также для борьбы с COVID-19 потребуется сознательность граждан, заключил Нетесов.
https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740519021.html
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
04:13 11.07.2021 (обновлено: 11:58 11.07.2021)
Ученый РАН Нетесов оценил, насколько вакцина "Спутник V" защищает от индийского штамма COVID-19