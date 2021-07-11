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https://ria.ru/20210711/vaktsina-1740772203.html
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
Российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T04:13
2021-07-11T11:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 11 июл — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что на сегодняшний день в мире созданы весьма эффективные противовирусные вакцины, в числе которых "Спутник V". Ключевые их компоненты — это вирусы, мРНК и белки."Надо применять то, что уже есть", — добавил он.Ученый выразил мнение, что вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом. Также для борьбы с COVID-19 потребуется сознательность граждан, заключил Нетесов.
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
04:13 11.07.2021 (обновлено: 11:58 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ученый РАН Нетесов оценил, насколько вакцина "Спутник V" защищает от индийского штамма COVID-19

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НОВОСИБИРСК, 11 июл — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш "Спутник V", от него (варианта "дельта". — Прим. ред.), хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90 процентов", — сказал Нетесов.

Ученый отметил, что на сегодняшний день в мире созданы весьма эффективные противовирусные вакцины, в числе которых "Спутник V". Ключевые их компоненты — это вирусы, мРНК и белки.
"Надо применять то, что уже есть", — добавил он.
Ученый выразил мнение, что вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом. Также для борьбы с COVID-19 потребуется сознательность граждан, заключил Нетесов.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Сергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукНовосибирский государственный университет
 
 
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