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"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе - РИА Новости, 11.07.2021
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T05:25
2021-07-11T11:56
алексей данилов
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране.Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".Во время своего президентства Зеленский неоднократно принимал националистические решения, например инициировал недавно принятый Радой закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.
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алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:25 11.07.2021 (обновлено: 11:56 11.07.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Депутат Рады Илья Кива назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране.
Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".
"Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!" — заявил Кива.
Во время своего президентства Зеленский неоднократно принимал националистические решения, например инициировал недавно принятый Радой закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
3 июля, 02:41
В Верховной раде заявили о лишении русских граждан Украины прав человека
 
Алексей ДаниловОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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