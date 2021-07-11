https://ria.ru/20210711/ukraina-1740774056.html

"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе

"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе - РИА Новости, 11.07.2021

"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T05:25

2021-07-11T05:25

2021-07-11T11:56

алексей данилов

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране.Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".Во время своего президентства Зеленский неоднократно принимал националистические решения, например инициировал недавно принятый Радой закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.

https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html

украина

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алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире