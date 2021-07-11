https://ria.ru/20210711/ukraina-1740774056.html
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе - РИА Новости, 11.07.2021
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T05:25
2021-07-11T05:25
2021-07-11T11:56
алексей данилов
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в Telegram в адрес президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране.Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".Во время своего президентства Зеленский неоднократно принимал националистические решения, например инициировал недавно принятый Радой закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.
https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:25 11.07.2021 (обновлено: 11:56 11.07.2021)
Депутат Рады Илья Кива назвал Украину колыбелью фашизма в Европе