https://ria.ru/20210711/turkmeniya-1740838427.html

Туркмения назвала данные РБК о переброске войск к афганской границе ложью

Туркмения назвала данные РБК о переброске войск к афганской границе ложью - РИА Новости, 11.07.2021

Туркмения назвала данные РБК о переброске войск к афганской границе ложью

МИД Туркмении утверждает, что туркменских военных не стягивают к афганской границе. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:05

2021-07-11T21:05

2021-07-11T21:09

рбк (телеканал)

туркмения

афганистан

в мире

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АШХАБАД, 11 июл - РИА Новости. МИД Туркмении утверждает, что туркменских военных не стягивают к афганской границе.Как заявили в пресс-службе туркменского внешнеполитического ведомства, "за последние дни со стороны ряда российских СМИ распространяются непроверенные и откровенно необъективные сообщения относительно ситуации на туркмено-афганской границе"."В частности, телеканалом РБК распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном, что означает ничего, кроме лживой информации в погоне за дешевой сенсацией", - говорится в сообщении туркменского МИД. Ранее РБК со ссылкой на туркменские СМИ сообщил, что Туркмения начала переброску тяжелой техники к границе с Афганистаном на фоне приближения талибов к туркменским границам.МИД Туркменистана в связи с этим заявляет, что "благодаря братским отношениям двух соседних государств и их народов туркмено-афганская граница является границей дружбы и сотрудничества"."По сообщению министерства обороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", – подчеркивает пресс-служба ведомства.В сообщении также подчеркивается, что "туркменская сторона была и остается приверженцем объективности и честности на медиа-пространстве, распространения только проверенной и всесторонней взвешенной информации"."Это особенно важно в современных условиях актуализации ряда аспектов международной проблематики, в том числе и вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", - добавляет в заключение пресс-служба туркменского МИД.В свою очередь, в РБК отметили, что при подготовке материала о ситуации на туркмено-афганской границе телеканал использовал информацию издания Turkmen.news, реакции официальных властей Туркменистана на опубликованные данные не было."Работа с информацией в РБК строится на самых высоких стандартах журналистики. В подготовке материала о ситуации на туркмено-афганской границе РБК, как и другие ведущие СМИ, использовал информацию издания Turkmen.news, которая была основана на фотографиях, свидетельствах очевидцев и сообщениях источников", - прокомментировал ситуацию руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев."Вместо нее спустя сутки нас и наших коллег из крупнейших информагентств решили обвинить в распространении не соответствующей действительности информации. Более оперативное и содержательное взаимодействие со СМИ способствовало бы прояснению ситуации на туркмено-афганской границе. В этом заключается цель журналистов, освещающих события на границе. Это отвечает интересам мирового сообщества и, надеюсь, властей Туркменистана", - добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября. В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

https://ria.ru/20210707/bezhentsy-1740248579.html

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

туркмения

афганистан

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рбк (телеканал), туркмения, афганистан, в мире