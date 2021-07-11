https://ria.ru/20210711/tramp-1740842125.html

Трамп принял решение по поводу участия в выборах президента

Трамп принял решение по поводу участия в выборах президента - РИА Новости, 11.07.2021

Трамп принял решение по поводу участия в выборах президента

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:49

2021-07-11T21:49

2021-07-11T21:49

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году, однако не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании."Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", - сказал Трамп в беседе с телеканалом Fox News, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет.Бывший глава государства не пояснил, о каких возможных проблемах идет речь.Ранее СМИ писали, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс и в случае своей победы и победы республиканцев на выборах в целом претендовать на пост спикера. Позднее сам Трамп заявил, что не планирует попыток стать спикером нижней палаты конгресса.Также Трамп неоднократно намекал, что намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html

https://ria.ru/20210704/tramp-1739784579.html

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дональд трамп, сша, в мире