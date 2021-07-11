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Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором - РИА Новости, 11.07.2021
Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T04:15
2021-07-11T04:15
алексей казанцев (врач)
россия
телевидение
алкоголь
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.По его словам, когда человек чем-то очень увлечен, будь то фильм, который демонстрируют по телевизору, интересное видео в интернете, переписка в соцсетях, то на все остальное он не обращает особого внимания. В такой ситуации очень опасно употреблять спиртные напитки, ведь человек не контролирует количество выпитого, объяснил психиатр-нарколог. Как отметил собеседник радио, употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый. Но особенно это опасно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность, подчеркнул Казанцев."Переходит она не обязательно от отца или матери, может быть переход через поколение: или от бабушки, или от дедушки, или от дяди, или от тети", — уточнил нарколог.В группе повышенного, даже смертельного риска, также люди с определенными хроническими заболеваниями, добавил он."Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или головного мозга, то они усугубляют процесс, усиливают нарастание симптомов. То есть у таких людей быстрее развиваются зависимости и деградации, которые часто заканчиваются летальным исходом", — объяснил Казанцев.
https://ria.ru/20210507/alkogol-1731362768.html
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алексей казанцев (врач), россия, телевидение, алкоголь, общество

Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором

04:15 11.07.2021
 
© Fotolia / Monkey BusinessМужчина с пивом у телевизора
Мужчина с пивом у телевизора - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Fotolia / Monkey Business
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.
По его словам, когда человек чем-то очень увлечен, будь то фильм, который демонстрируют по телевизору, интересное видео в интернете, переписка в соцсетях, то на все остальное он не обращает особого внимания. В такой ситуации очень опасно употреблять спиртные напитки, ведь человек не контролирует количество выпитого, объяснил психиатр-нарколог.
"Алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, но, к сожалению, затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны", — сказал он.
Как отметил собеседник радио, употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый. Но особенно это опасно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность, подчеркнул Казанцев.
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"Переходит она не обязательно от отца или матери, может быть переход через поколение: или от бабушки, или от дедушки, или от дяди, или от тети", — уточнил нарколог.
В группе повышенного, даже смертельного риска, также люди с определенными хроническими заболеваниями, добавил он.
"Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или головного мозга, то они усугубляют процесс, усиливают нарастание симптомов. То есть у таких людей быстрее развиваются зависимости и деградации, которые часто заканчиваются летальным исходом", — объяснил Казанцев.
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Алексей Казанцев (врач)РоссияТелевидениеАлкогольОбщество
 
 
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