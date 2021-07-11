https://ria.ru/20210711/televizor-1740766827.html

Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором

Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором - РИА Новости, 11.07.2021

Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором

Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T04:15

2021-07-11T04:15

2021-07-11T04:15

алексей казанцев (врач)

россия

телевидение

алкоголь

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.По его словам, когда человек чем-то очень увлечен, будь то фильм, который демонстрируют по телевизору, интересное видео в интернете, переписка в соцсетях, то на все остальное он не обращает особого внимания. В такой ситуации очень опасно употреблять спиртные напитки, ведь человек не контролирует количество выпитого, объяснил психиатр-нарколог. Как отметил собеседник радио, употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый. Но особенно это опасно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность, подчеркнул Казанцев."Переходит она не обязательно от отца или матери, может быть переход через поколение: или от бабушки, или от дедушки, или от дяди, или от тети", — уточнил нарколог.В группе повышенного, даже смертельного риска, также люди с определенными хроническими заболеваниями, добавил он."Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или головного мозга, то они усугубляют процесс, усиливают нарастание симптомов. То есть у таких людей быстрее развиваются зависимости и деградации, которые часто заканчиваются летальным исходом", — объяснил Казанцев.

https://ria.ru/20210507/alkogol-1731362768.html

https://ria.ru/20210430/alkogolizm-1730788384.html

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алексей казанцев (врач), россия, телевидение, алкоголь, общество