https://ria.ru/20210711/tbilisi-1740825513.html

В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера

В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера - РИА Новости, 12.07.2021

В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера

В Тбилиси на проспекте Руставели прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-11T18:18

2021-07-11T18:18

2021-07-12T01:14

ираклий гарибашвили

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. В Тбилиси на проспекте Руставели прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля. В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию. Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали.В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.

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Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси Часть центрального проспекта Руставели в Тбилиси перекрыта из-за акции протеста. Участники намерены потребовать отставки премьера после смерти тележурналиста. 2021-07-11T18:18 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, тбилиси, в мире