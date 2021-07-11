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В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера
В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера - РИА Новости, 12.07.2021
В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера
В Тбилиси на проспекте Руставели прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T18:18
2021-07-11T18:18
2021-07-12T01:14
ираклий гарибашвили
лгбт-сообщество
тбилиси
в мире
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ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. В Тбилиси на проспекте Руставели прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля. В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию. Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали.В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.
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Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси
Часть центрального проспекта Руставели в Тбилиси перекрыта из-за акции протеста. Участники намерены потребовать отставки премьера после смерти тележурналиста.
2021-07-11T18:18
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PT0M05S
РИА Новости
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ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, тбилиси, в мире
В Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера
18:18 11.07.2021 (обновлено: 01:14 12.07.2021)
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт из-за акции с требованием отставки премьера
ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости.
В Тбилиси
на проспекте Руставели прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили
.
Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.
В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.
Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали.
В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.